Marijuana coltivata tra pomodori e peperoni, arrestato un 57enne

Domenica 10 giugno, attorno alle 19.00, a Montepulciano, i Carabinieri della locale Stazione e di quella di Acquaviva di Montepulciano, hanno arrestato per coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti un 57enne, residente a Montepulciano, già ben conosciuto dai Militari perché denunciato più volte per lo stesso motivo e attualmente destinatario della misura di prevenzione dell'avviso orale.

Alle 15.00 circa, a seguito di un servizio di osservazione svolto in prossimità di un casale che si trova nella disponibilità dell’indagato, l’uomo è stato sorpreso mentre raccoglieva delle foglie mature dalle piante di canapa indiana da lui coltivate abusivamente in un appezzamento di terreno di sua proprietà. Tra pomodori, peperoni e altri prodotti del suo orto, l'uomo si dedicava alla coltivazione sistematica della marijuana. Essendo le unità cinofile antidroga dell’Arma in quel momento già impegnate, i Militari hanno richiesto e ottenuto per l’immediata perquisizione, il supporto di un’unità cinofila antidroga del Comando Provinciale G.D.F. di Grosseto. Sono state rinvenute 108 piante di canapa indiana alte 1,70 m circa. Coltivate nell'orto di cui sopra e risultate contenere il principio attivo “tetraidrocannabinolo”, in misura sufficiente per essere rilevante ai fini penali, così come evidenziato dalle analisi specifiche immediatamente eseguite su campioni di foglie delle medesime piante dal Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti dei Carabinieri di Grosseto.

Nell’annessa abitazione sono stati rinvenuti e sequestrati:

- Gr. 46 di hashish;

- Gr. 30 circa di marijuana compressa e polverizzata;

- Decine di semi di canapa indiana;

- Materiale per la pesatura (bilancino di precisione) e il confezionamento della sostanza stupefacente in bustine di cellophane;

- macchinari (lampade), materiali e locali destinati all'essiccazione e alla pressatura della sostanza stupefacente.

L'uomo è stato associato al carcere senese di Santo Spirito, col benestare del Pubblico Ministero di turno, nell’occasione informato della vicenda dai Carabinieri di Montepulciano. In questo periodo particolarmente favorevole per la coltivazione della canapa indiana i Carabinieri di Siena stanno monitorando diverse aree nelle quali è possibile lo svolgimento di tale illecita attività agricola, alla ricerca di altri originali appassionati di botanica.

Tutte le notizie di Montepulciano