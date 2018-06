Parco Robinson, nuovi giochi e area picnic a Santa Croce: importo 50mila euro

Santa Croce sull’Arno ha un eccezionale patrimonio verde disseminato su tutto il suo territorio, molto del quale attrezzato, e in questi anni ci siamo dedicati in maniera sistematica affinché diventasse sempre più bello e fruibile dai nostri cittadini. Per questo abbiamo investito risorse, che adesso sono diventate strutturali nel bilancio del Comune, per una manutenzione più attenta e abbiamo canalizzato investimenti pubblici e privati su quattro parchi urbani per dare loro una nuova veste e risultare più accessibili e utilizzabili da tutti. L’estate 2018 sarà dedicata a un quinto progetto di riqualificazione di un’area verde che vedrà protagonista il Parco Robinson.

Il Parco Robinson è davvero un luogo speciale del nostro Comune: un piccolo gioiello naturalistico che, a pochi chilometri dal capoluogo e dalla frazione, ci permette di immergerci nel cuore delle Cerbaie, attraverso i percorsi che da qui si snodano. Un luogo del cuore per tutti, staffolesi e santacrocesi, che da sempre trovano un luogo fresco, anche in piena estate, dove passare una giornata verde; un luogo che però in quest’ultimo decennio, per cause maggiori dovute in origine a malattie delle piante e a incendi, ha conosciuto un periodo non felice. La cura di questo luogo non si è, però, mai interrotta sotto vari aspetti, e oggi il Parco Robinson è pronto per tornare ad accogliere grandi e piccoli. Proprio per questo abbiamo deciso di rinnovarlo completamente, andando ad intervenire sulle attrezzature già presenti e realizzandone di nuove.

Il progetto che gli uffici comunali hanno realizzato va a ridisegnare la zona del Parco Robinson più accessibile definendone le funzioni in modo da creare un parco accogliente dove i piccoli possano giocare e i grandi trovare un luogo di relax oltre ad avere a disposizione strutture utili per organizzare un pranzo all’aperto in tutta sicurezza.

Entrando nel parco la zona sulla sinistra sarà dedicata ai nuovi giochi, tutti realizzati in legno e messi in sicurezza con ghiaia, certificata per tale uso. Si tratta di giochi che permetteranno l’interazione tra i bambini e che sono stati studiati per armonizzarsi al contesto: pannelli per arrampicata, percorsi di legno per l’equilibrio, una teleferica, torrette e ponti sospesi. Inoltre saranno sottoposti a manutenzione straordinaria i giochi attualmente presenti e messi in sicurezza quelli che lo necessitano. Sarà risistemato anche il vecchio pattinaggio che diventerà un’area di gioco polifunzionale.

Saranno realizzate nuove aree pic-nic andando a recuperare quanto più possibile l’esistente ed ampliando l’offerta di tavoli e sedute; sarà, inoltre, realizzata una zona barbecue, con tavoli e panche, nell’area di destra, in modo da evitare il più possibile che ci sia interazione tra la zona cottura e l’area di gioco.

L’intervento vede un impegno economico di 50.000 euro e sarà terminato in tempo utile perché il Parco Robinson possa accogliere grandi e bambini nell’arco di questa estate.

Fonte: Comune di Santa Croce sull'Arno

