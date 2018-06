Perseguitano anziano con disturbi psichici per avere casa e soldi, arrestati

Si erano impossessati per due anni dell'appartamento di un 65enne italiano con disturbi psichici, umiliandolo e picchiandolo. Negli ultimi due anni invece lo seguivano per strada, chiedendo con insistenza di poter tornare in casa sua e di avere del denaro. Per questo i carabinieri di Firenze Rifredi hanno arrestato Anna Bevilacqua, 56 anni, e Luciano Berardi, 50 anni, e li hanno trasferiti ai domiciliari. Il divieto di avvicinarsi dalla casa dell'anziano e dei luoghi da lui frequentati non era mai stato rispettato. Per questo è stata emessa ieri sera la misura cautelare dopo le indagini dei militari.

