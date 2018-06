Prato, manutenzione del consorzio di bonifica per 400mila euro sul Fosso Calicino

Sono in corso, ormai in stato avanzato gli interventi di manutenzione e ripristino di un tratto del Fosso Calicino a monte della Via di Casale e Fatticci a Prato. Un intervento importante che assomma a circa 400mila euro e che vede il cofinanziamento e la collaborazione del Consorzio con il Genio Civile Valdarno Centrale.

L’area in questione è quella adiacente al Lago di Pantanelle, un segmento del corso d’acqua dove già in passato si era intervenuti per stabilizzare argini e sponde ma che anche di recente aveva subito erosioni e danneggiamenti in occasione delle ultime ondate di piena.

Al fine di aumentare la sicurezza idraulica e migliorare le condizioni di deflusso del Calicino, che risente molto dei livelli del Torrente Bardena di cui è affluente, si sta procedendo con il consolidamento dell'arginatura destra a monte di Via di Casale e Fatticci attraverso la realizzazione di una difesa al piede in muratura di massi ciclopici e il ringrosso della sommità arginale recuperando le terre direttamente in loco mediante l’abbassamento della golena sinistra in modo da trovare maggiore spazio per le acque di piena, in grado dunque di allargarsi e ridurre dunque la corrente e la capacità erosiva sulle due sponde.

“Il Calicino è un corso d’acqua di modeste dimensioni durante gran parte dell’anno ma a causa di diverse complicanze infrastrutturali a cui è sottoposto e in conseguenza dei livelli alti del Bardena di cui è affluente ha destato più volte preoccupazione causando anche qualche esondazione localizzata - spiega il Presidente del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno Marco Bottino – Con questo intervento, l’ennesima azione concordata e messa in campo in stretta collaborazione con il Genio Civile competente con il quale abbiamo ottimi rapporti, contiamo di risolvere qualche grana aumentando il grado di sicurezza del fosso e dell’area, in attesa di una definitiva sistemazione dell’intero corso d’acqua sui cui stiamo ragionando anche insieme al Comune di Prato”.

Fonte: Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno

