Rapine nel Livornese con spray al peperoncino, arrestato un 70enne

Un 70enne di origini piemontesi e pluriricercato è stato arrestato a Cecina mentre era in viaggio su un convoglio verso Roma. L'uomo, il cui nome è Luigi Rotterdam, è ritenuto l'autore di due rapine a Livorno in cui ha usato armi al peperoncino e ha un curriculum criminale iniziato cinquanta anni fa. Di recente, stando agli inquirenti, avrebbe rapinato una sala slot e una banca nel Livornese. Rotterdam ha agito in compagnia di un rapinatore tuttora ricercato

Aveva con sé ancora tutto l'armamentario: due pistole al peperoncino, un cappellino nero con visiera, alcuni documenti personali e carte di credito rubate e utilizzate per la sua attività criminale, un telefonino e due taglierini. I carabinieri lo hanno rintracciato e hanno ricostruito gli spostamenti di Rotterdam grazie alle conversazioni e alle celle del telefono.

Nel 2007 Rotterdam salì alla ribalta per una rapina i cui proventi, stando al ladro, sarebbero stati usati per un orfanotrofio in Brasile, terra della compagna. Da gennaio viveva in regime di semilibertà dopo aver scontato una lunga reclusione a Porto Azzurro.

