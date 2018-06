Massarella, mare forza nove. Sarà Jerry Calà uno dei nomi che andranno ad arricchire il calendario del Reality Bites, il festival musicale che si terrà a luglio a Massarella. Nella frazione di Fucecchio va in scena ormai da anni un appuntamento imperdibile per molti giovani e meno giovani: i profili più intriganti della musica alternativa italiana si uniscono a mostri sacri come succederà anche dal 12 luglio. Da qui sono passati artisti del calibro de Lo Stato Sociale, Franco Califano, Gino Paoli, PFM, Levante, giusto per citarne alcuni.

Per due weekend, in piazza XIII Agosto la Sagra della Zuppa - a cui si affianca il festival - diventa il palcoscenico, a ingresso gratuito, di grandi artisti. Quest'anno si va da Alexia, vincitrice a Sanremo nel 2003, fino a Jerry Calà, indimenticato showman e attore, passando per Willie Peyote, Galeffi e molti altri ancora. L'inizio di ogni concerto è fissato alle 21.30, l'evento è organizzato da Reality Bites e Gruppo Spontaneo d'Iniziativa.

Reality Bites 2018 a Massarella: il programma completo

Giovedì 12 luglio: Alexia.

Venerdì 13 luglio: MYSS KETA, Diamine.

Sabato 14 luglio: Francesco De Leo, Cimini.

Domenica 15 luglio: Postino, Lemandorle.

Venerdì 20 luglio: Galeffi, Telestar, Valeria Caliandro.

Sabato 21 luglio: Willie Peyote, Asia Ghergo.

Domenica 21 luglio: Jerry Calà, Tony Taormina 'canta l'Italpop'.

Gianmarco Lotti

