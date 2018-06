Reves Days 2018, a Santa Apollonia si parlerà di economia sociale

Oggi pomeriggio ci sarà un anticipo, con le visite di studio (16.30-18.30) all'Istituto degli Innocenti, alla Casa Humanitas e al Progetto Perla (Percorsi lavorativi). Ma i lavori entreranno nel vivo domani, martedì 12, e mercoledì 13 giugno, quando l'Auditorium di Santa Apollonia, via San Gallo 25, a Firenze, ospiterà i Reves Days 2018. Organizzata, appunto, da Reves, la Rete europea delle città e delle regioni per l'economia sociale, in collaborazione con la Regione Toscana, la tre giorni sarà incentrata sul tema dell'economia sociale come fattore di sviluppo sostenibile e responsabile dell'Europa.

A portare il saluto di benvenuto, martedì mattina dalle 9 alle 9.30, saranno la vicepresidente della Regione Monica Barni e il co-presidente di Reves Jan Olsson. Mercoledì 13, sempre alle 9, spetterà invece all'assessore al diritto alla salute e al sociale Stefania Saccardi accogliere con un saluto i partecipanti, mentre le conclusioni saranno compito del presidente Enrico Rossi (12.20).

I dibattiti delle due giornate verteranno intorno all'economia sociale come argomento dell'istruzione formale e informale, al ruolo dell'economia sociale nell'empowerment della comunità e alle modalità di misurazione dell'impatto dell'economia sociale nelle comunità.

Inoltre, workshop specifici (paralleli) affronteranno alcuni temi d'attualità, come lo sviluppo di piattaforme cooperative e l'innovazione sociale come strumento per il partenariato regionale e locale e le prospettive di co-creazione di politiche pubbliche. Ogni sessione sarà introdotta dalla presentazione di casi studio. Visite studio alle iniziative locali e sessioni di speed dating completeranno il programma.

Un'ultima sessione politica verterà sul futuro della politica di coesione dell'UE e sul potenziale che autorità regionali e locali e partenariati dell'economia sociale rappresentano per una effettiva programmazione e implementazione di tale politica.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Firenze