Senza Tempo, nuova gelateria a Bagnolo: l'avventura di due giovani imprenditori

C'erano tantissime persone ieri, domenica 10 giugno, all'inaugurazione della gelateria “Senza tempo” in via Montalese a Bagnolo, nata dalla passione per il gelato e dall'amore per Montemurlo di Lorenzo Maisto, 27 anni di Bagnolo e del suo socio Marco Bergantino, 26 anni di Prato. Un investimento e al tempo stesso una scommessa sulle potenzialità del territorio, come spiega Lorenzo:« Sia io che Marco un lavoro ce l'abbiamo già, io sono geometra e lui fa il pr ed organizza grandi eventi, ma da sempre coltiviamo la passione per il gelato. Ogni volta che passavo da via Montalese e vedevo il fondo, dove ora ho aperto la gelateria, vuoto mi metteva una gran tristezza. Desideravo fare qualcosa di concreto per il luogo dove vivo e così ho contattato il proprietario del negozio e nel giro di un anno sono riuscito ad aprire questo locale, che vuol essere anche un punto di ritrovo per i montemurlesi e non solo, soprattutto durante l'estate». Una passione imprenditoriale e una fiducia nel futuro non usuali, visto che i due giovani soci hanno pensato subito di assumere a tempo indeterminato due coetanei, mossi dallo stesso entusiasmo dei proprietari, che si occupano della distribuzione dei gelati al bancone.

« Montemurlo è un territorio che dà fiducia all'impresa. Mi colpisce e mi fa molto piacere che due ragazzi giovani come Lorenzo e Marco abbiano voluto investire nella frazione dove sono nati e cresciuti, segno che qui si vive bene e che si ha una visione positiva del futuro », ha sottolineato il sindaco di Montemurlo, Mauro Lorenzini, che ieri ha voluto salutare i due imprenditori. Un locale che ha Montemurlo nel cuore in tutto e per tutto. Lorenzo Maisto, infatti, per l'arredamento del locale si è avvalso solo di artigiani montemurlesi, che hanno creato arredi “Senza Tempo”, da cui il locale prende il nome. Inoltre, la gelateria ha già sponsorizzato il nuovo diario scolastico per l'anno scolastico 2018-2019, che a partire da settembre sarà distribuito a tutti gli studenti dell'istituto comprensivo “Margherita Hack” di Montemurlo. Tra le particolarità la gelateria “Senza tempo” è la prima in Toscana a montare il bancone “Ifi Panorama”, un sistema che garantisce ad ogni gusto di gelato una refrigerazione “personalizzata” e dunque una migliore conservazione del prodotto. Nella preparazione del gelato artigianale i due soci si sono avvalsi di un “mastro gelataio” con oltre trent'anni di esperienza, che utilizza solo prodotti freschi; a parte le creme, tutti i gusti sono senza glutine e subiscono una pastorizzazione di oltre nove ore. « Nei prossimi mesi pensiamo di arricchire l'offerta con piadine farcite con insaccati a chilometri zero di aziende locali, frappè e tè artigianali da gustare nelle fredde giornate invernali » conclude Loresto Maisto. La nuova gelateria di Bagnolo durante l'estate sarà aperta tutti i giorni dalle ore 15,30 alle 23,30.

Fonte: Comune di Montemurlo - Ufficio Stampa

