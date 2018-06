Si chiude l'anno con la festa dei sapori nella mensa della primaria Machiavelli

Una festa di fine anno per i bambini che hanno concluso il ciclo delle primarie, un’occasione diversa di vivere la scuola, una cena che ha unito gusto e socialità. È stata apprezzata da 300 persone la cena organizzata dal Comune e dall’Istituto Comprensivo Il Principe negli spazi del refettorio della scuola primaria di San Casciano. Un'opportunità inedita che ha permesso ai genitori, insieme ai loro figli, di assaporare alcuni dei cavalli di battaglia del menù scolastico che le cuoche comunali e gli operatori del servizio di refezione scolastica Cir Food hanno proposto ai bambini nel corso dell'anno.

È così che la mensa della primaria Machiavelli ha aperto i battenti, per una sera, come un vero e proprio ristorante con un menù a base di prelibatezze toscane e nazionali. L'iniziativa si è posta l'obiettivo di far conoscere la qualità e l'attenzione alla preparazione dei cibi secondo le ricette della tradizione che le cuoche hanno elaborato usando ingredienti di qualità, nella maggior parte dei casi locali e toscani.

“Una festa che ha concluso l’anno scolastico in maniera originale - hanno dichiarato l’assessore alla Pubblica Istruzione Chiara Molducci e il dirigente scolastico Marco Poli – con performances musicali e un buffet gustoso e genuino che ha dato la possibilità di conoscere il menù servito ai bambini direttamente a scuola, negli stessi ambienti in cui gli studenti hanno usufruito del servizio di refezione scolastica durante la stagione scolastica”.

La festa di fine scuola dentro la scuola ha sciorinato un menù ricco e completo con antipasto, primo, secondo, contorno e dolce casalingo. Sui tavoli della mensa scolastica hanno sfilato quadratini di piazza, farro con mozzarella, pesto e olive, crostini misti, bocconcini di schiacciata ripiena e crocchette di verdure. Tra i primi piatti due diverse proposte, molto apprezzate, le lasagnette al ragù e la pasta al pesto di zucchine. Polpettine di carne e pinzimonio hanno solleticato i palati come secondo e contorno. Torta casalinga e crostata di frutta hanno chiuso in bellezza l’occasione conviviale. “Un modo nuovo per fare vivere la scuola alle famiglie – ha commentato il sindaco Massimiliano Pescini - grazie alla disponibilità del dirigente e del gestore degli spazi del refettorio”. Il menù ha riservato anche un angolo alla cucina celiaca, come per i cibi proposti durante l’anno scolastico.

Fonte: Comune di San Casciano in Val di Pesa - Ufficio Stampa

