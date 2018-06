Spaccio in piazza Guerra, a Empoli i carabinieri intervengono in tempo

Lui in attesa su una panchina, un giovane in bici che si sta avvicinando. Il teatro di quello che potrebbe essere un comune incontro, ma che in realtà è un ritrovo per lo scambio di droga, è piazza Guido Guerra a Empoli, intorno all'ora di cena di ieri, domenica 10 giugno. Il 'terzo incomodo' lo rappresentano i carabinieri della locale stazione, che hanno fermato i due che alla vista della pattuglia hanno tentato la fuga. A terra 4 grammi di hashish, vicino alla panchina dov'era avvenuto l'incontro. Mancava solo la cessione dei soldi per concludere l'affare. Sul cellulare di A.F., il 26enne marocchino denunciato per spaccio, è stata trovata come ultima chiamata quella al numero del giovane, il quale lo aveva contattato per lo scambio. La droga è stata poi sequestrata.

