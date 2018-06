Sportello Badante, ecco l'orario a Greve in Chianti

Sarà aperto tutti i martedì dalle ore 9.30 alle ore 11.30 il punto informativo rivolto alle famiglie e agli assistenti familiari negli spazi della Associazione Volontariato Grevigiano nell’ambito del Progetto Pronto Badante, promosso dalla Regione Toscana. Lo sportello, in collaborazione con la Cooperativa sociale Coop 21, sarà gestito dai volontari dell’Associazione Avg. Con "Pronto Badante" apre a Greve in Chianti un servizio di sostegno rivolto alla persona anziana nel momento in cui si presenta, per la prima volta, una situazione di fragilità. Il progetto garantisce un punto di riferimento per ricevere informazioni sui percorsi socio-assistenziali e un sostegno economico per l'attivazione di un rapporto di assistenza familiare con una/un badante.

Le persone anziane che vivono sole o in famiglia per poter accedere al servizio devono avere almeno 65 anni; essere residenti in Toscana; trovarsi per la prima volta in un momento di difficoltà, fragilità o disagio; non avere già in atto un progetto di assistenza personalizzato (Pap) con i servizi territoriali. L'operatore assiste l'anziano e la famiglia anche nelle procedure on-line di Inps per quel che riguarda l'attivazione di un rapporto di assistenza familiare ed inoltre fornisce un tutoraggio per aiutare la famiglia e l'assistente familiare nelle prime fasi dell'attivazione del rapporto. Lo spazio dove sarà attivato lo sportello è la sala riunione della sede dell’Avg, situata in via della Pace, 8 a Greve in Chianti.

Fonte: Comune di Greve in Chianti - Ufficio Stampa

