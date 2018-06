Travolto dal trattore a Santa Maria a Monte: gravemente ferito un 62enne

Un uomo di 62 anni è in gravi condizioni dopo essere stato travolto dal proprio trattore. Il fatto è avvenuto in via del Crinale a Santa Maria a Monte, nella zona tra Melone e Montecalvoli, poco dopo le 19.

L'uomo stava lavorando al suo appezzamento di terreno quando, per cause ancora da accertare, il mezzo si è ribaltato e lo ha travolto. Le condizioni del 62enne sono apparse subito molto gravi e sono stati allertati i soccorsi, che a loro volta hanno chiamato l'elisoccorso.

Oltre ai sanitari del 118 e a Pegaso, sul posto erano presenti anche i carabinieri e la Pubblica Assistenza di Santa Maria a Monte.

Tutte le notizie di Santa Maria a Monte