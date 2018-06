Tre bronzi e un argento per il Tsn Pistoia alla 2^ gara del trofeo nazionale Ranking, disputata a Bologna

Dopo i buoni risultati ottenuti nella prima tappa di Verona, il Tiro a Segno di Pistoia si conferma anche nella seconda gara del trofeo nazionale Ranking che si è disputata al poligono di Bologna. La società del presidente Livio Di Stefano centra quattro medaglie di cui 3 di bronzo ed una d'argento. Alessandro Michelini chiude in seconda posizione, nella carabina libera a terra 50 metri, con 571 punti e 18 mouches. Terzo posto per Walter La Rosa nella carabina 3 posizioni 50 metri (12 mouches per un totale di 539 punti), la juniores Susi Folchinni che conclude con un punteggio di 546 e 9 mouches nella pistola sportiva 25 metri ed il fratello Luigi Folchinni nella pistola standard sempre 25 metri (532 punti e 3 mouches). Non sono andati a podio ma buone prestazioni per gli altri atleti pistoiesi. Quinto posto per Paolo Mancini nella carabina libera a terra 50 metri, sesta e undicesima piazza rispettivamente per Chiara Gianni e Camilla Di Rubbo nella specialità pistola sportiva 25 metri, ottavo lo juniores Francesco Baldini nella CLT 50 metri, Alessandro Tognarini ed Alessio Querci (Master) terminano al 12° e 16° posto nella pistola libera 50 metri mentre Ciro Folchinni chiude 13° nella Pl 50 metri e 14° sia nella pistola grosso calibro che nella pistola standard entrambi sulla distanza dei 25 metri. I prossimi due appuntamenti per il Tsn Pistoia sono la 5° gara regionale a Siena e la 3° tappa del Ranking in programma a Treviso

Fonte: Tiro a segno Pistoia - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Tiro a segno