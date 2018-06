Un giorno nel Rinascimento per i ragazzi delle medie di Limite sull'Arno

Un giorno nel Rinascimento: è questa l'esperienza che hanno potuto vivere i ragazzi delle classi II A, B, C e D della scuola secondaria di primo grado di Limite sull'Arno. Grazie ad un progetto che li ha coinvolti nel secondo quadrimestre, hanno potuto vestire i panni di dame e signori rinascimentali: giovedì 7 giugno, di fronte ai loro insegnanti e genitori, si sono esibiti in balli, canti, performance musicali e scene tratte dalle novelle di Leonardo Da Vinci. Il tutto è stato realizzato con la regia della loro professoressa di Musica, Annamaria Lotti, che ha messo a disposizione la sua esperienza pluriennale nel campo della musica e delle danze storiche, ottenuta con l'associazione “Compagnia della Bizzarria d’Amore”, di cui è presidente.

"Lo spettacolo del 7 giugno" spiega la professoressa Lotti "è stato la perfetta conclusione dei Laboratori realizzati nelle classi."

Due i laboratori proposti quest'anno: "Musica e danze rinascimentali" e "Musia d’insieme per banda di flauti rinascimentali”.

"Il primo" spiega la professoressa Lotti "si è svolto in orario scolastico: è stato analizzato un aspetto un po’ insolito di Leonardo, cioè quello del musicista e dell’ideatore e costruttore di particolari e originali strumenti musicali. Inoltre sono state presentate agli alunni alcune sue Novelle o Facezie, come lui le chiamava, che sono state messe in scena nello spettacolo finale, e studiate danze rinascimentali per ampliare la conoscenza della cultura dell'epoca in cui è vissuto Leonardo. Il secondo laboratorio, realizzato in orario extrascolastico, ha previsto lo studio di musiche polifoniche rinascimentali con banda di flauti di vario tipo. Abbiamo scelto di affrontare queste tematiche poiché il 2019 sarà l’anno dedicato a Leonardo da Vinci e la Scuola di Limite, vista la vicinanza col paese natale del grande genio, non poteva non partecipare con qualche iniziativa."

Entusiasti dell'esperienza tutti i ragazzi, che si sono impegnati per settimane nella messa in scena dello spettacolo, e le stesse famiglie, che hanno proposto alla professoressa Lotti di tenere un corso di balli storici rivolto anche a loro.

"Un ringraziamento particolare" conclude Annamaria Lotti "va proprio alle famiglie, che hanno realizzato per i loro figli costumi rinascimentali meravigliosi".

L'appuntamento è per il prossimo anno: dopo il Rinascimento alunni e insegnanti hanno voglia di sperimentare e "vivere" un'altra epoca.

