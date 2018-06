Variante urbanistica a Empoli, convegno FabricaComune al Cenacolo degli Agostiniani

La variante urbanistica a Empoli sarà al centro di un dibattito. Sabato 16 giugno dalle 9.30 al Cenacolo degli Agostiniani in via dei Neri si terrà il convegno 'Variante aree produttive: è ciò che serve?', organizzato dal gruppo consiliare FabricaComune per la sinistra di Empoli.

La variante urbanistica per le aree produttive tocca direttamente molte zone della città di Empoli ed i cittadini che vi abitano: Carraia, Villanova, Casenuove, Molin Nuovo, Terrafino, Marcignana, e molti altri.

"Interessa tutti noi perché condizionerà lo sviluppo complessivo della nostra città nel prossimo futuro. È quindi importante che la discussione intorno a scelte di questo tipo sia la più ampia possibile" affermano gli organizzatori.

Di seguito il programma.

Ore 9,30 - DUSCA BARTOLI - La variante per aree produttive del comune di Empoli: consumo di suolo senza visione?

Ore 9,50 - ANNA MARSON - Consumo di suolo e governo del territorio

Ore 10,10 - FAUSTO FERRUZZA - Il ruolo dell’associazionismo nella tutela del territorio e del paesaggio

Ore 10,30 - TOMMASO FATTORI - Quali politiche regionali per un futuro ecocompatibile

10,50 pausa

Ore 11,00 discussione: interverranno rappresentanti delle forze sociali, degli ordini professionali, di comitati e associazi

Ore 12,30 Conclusioni - Variamo la variante: il futuro che vogliamo

