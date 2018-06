Variante urbanistica, Barnini risponde su Facebook: "Disoccupazione si combatte andando incontro alle idee delle aziende"

Il sindaco Brenda Barnini e la sua amministrazione non sono entrati nel merito a mezzo stampa sulla questione della variante urbanistica, sollevata sabato scorso dalle consigliere Bartoli e Marconcini di FabricaComune per la Sinistra.

Un dialogo però c'è stato, anzi, più un acceso botta e risposta in un gruppo Facebook dedicato a Empoli e ai suoi problemi. Alla paventata possibilità di un'apertura di un centro commerciale nell'area di via Piovola (che potrebbe essere dedotta dal fatto che la destinazione d'uso lo potrà consentire), il primo cittadino smentisce con un secco No.

Durante il dibattito a colpi di commenti sotto a un post, Barnini infine prende posizione: "Si parla della possibilità di avere destinazioni commerciali limitatamente ad alcune aree del Terrafino e di quelle già previste nella destinazione d6 di via Piovola".

E poi spiega: "Con questa variante si fanno essenzialmente tre cose. La prima, si risponde alla volontà di crescere ed espandersi di aziende già presenti sul nostro territorio. La seconda, si semplificano le regole per nuovi insediamenti nelle aree produttive e la terza si consente di aprire poche e limitate attività di servizi alle imprese nella zona industriale del Terrafino. Certo c'è anche del consumo di suolo ma voi ditemi: come si dovrebbe combattere l'impoverimento e la disoccupazione se non andando incontro alle idee di sviluppo che per fortuna ancora hanno le aziende empolesi? Questa città non è mai campata di frizzi e lustrini ma di lavoro se mandiamo via anche quelli che sono rimasti dubito che avremo un futuro".

Su attacchi mirati invece spiega: "È vero che una delle aree interessate dalla variante è anche di proprietà del gruppo Cabel ma la variante serve a far ampliare le superfici destinate al lavoro di Sesa, Computer Gross e incubatori di imprese ICT, oltre a sistemare l'area ampliando la zona a parcheggio. Se ti capita di passare da via Piovola nelle ore di lavoro ti renderai conto di quanto ce ne sia bisogno. Chi amministra una città deve cercare di risolvere i problemi di oggi e dare occasioni di sviluppo. Aggiungo che naturalmente tutti coloro che utilizzeranno le previsioni urbanistiche della variante dovranno come ovvio pagare gli oneri".

