Volo del Ciuco, la Rsu della municipale si ribella alle parole di Barnini

"In merito a quanto avvenuto sabato 2 giugno in occasione del Volo del Ciuco, gli appartenenti alla polizia municipale tramite i propri rappresentanti della RSU, prendono atto con sconcerto delle dichiarazioni fatte a una TV locale del Presidente dell'Unione, nonché Sindaco di Empoli Brenda Barnini, alla quale, con malcelata soddisfazione, non è parso vero gettare impropriamente fango su una categoria, quella della Polizia Municipale, verso la quale non ha mai mostrato, negli ultimi anni, alcuna disponibilità.

L'ironia, spesso utile, della vicenda non sta tanto nell'aver chiamato "Urbano" il ciuco, quanto nell'aver individuato nella Polizia Municipale la parte che, in base ai criteri di nomina, "ha recato nocumento all'amministrazione comunale", e quindi da buttar giù dal campanile, dimenticando tutte le posizioni che sia il Presidente dell'Unione stesso e l'assessore delegato, il sindaco di Fucecchio Alessio Spinelli, hanno preso pubblicamente e che pubblicamente sono state sconfessate dai fatti.

Vogliamo ricordare il clamoroso annuncio fatto dalla Barnini durante un consiglio comunale sulla firma di un accordo, che sapeva non essere stato firmato, perché inesistente? Vogliamo rammentare le accuse di "resistenza al trasferimento" mosse dai vari sindaci dell’unione contro la Polizia Municipale quando i lavoratori chiedevano soltanto garanzie sul funzionamento dell'Unione, sulla creazione degli uffici trasversali e sulle assunzioni di personale per garantire servizi migliori? Di fatto la struttura dell’ente non

esiste e nessuna assunzione promessa è stata fatta.

Vogliamo parlare dell’accordo economico firmato nel 2015 e calorosamente pubblicizzato sui media dai sindaci per poi dichiarare di non essere in grado di rispettarlo. Qualcuno ha già detto sui social, più che "urbano" il ciuchino avrebbe ben meritato altra nomea, sicuramente femminile; noi non esprimiamo alcuna considerazione in merito perché rispettiamo i ruoli e soprattutto le istituzioni.

Ascoltare la sindaca di Empoli che risponde alla televisione, ridendo compiaciuta, dicendo che ci siamo meritati questo accostamento è di una bassezza indicibile, come lo è sentire la stessa, che dopo qualche giorno ritratta tutto, forse resasi conto della “leggerezza” commessa.

Quale dipendente accetterebbe un tale accostamento? Qui si va ben oltre le semplici dinamiche sindacali, il limite della decenza è stato superato, il sindaco ha voluto umiliare e denigrare unacategoria di lavoratori ingiustificatamente! Riteniamo che nessun dipendente e onesto lavoratore si debba meritare un tale accostamento, tantomeno chi esercita funzioni di polizia giudiziaria e

non solo.

I lavoratori della Polizia Municipale trovano pertanto inopportuno e assolutamente fuori luogo il richiamo all'ironia e alla simpatia fatto dalla Presidente Barnini la quale “sputa nel piatto ove mangia” in quanto (forse) senza rendersene conto denigra anche le amministrazioni che presiede, dileggia pubblicamente i propri dipendenti, oltretutto adibiti a mansioni pubbliche e delicate, rischiando di favorire pericolose emulazioni. Inevitabile poi non dover ringraziare gli altri 10 sindaci che fanno parte della giunta

dell’unione, nessuno di questi si è dissociato da tale atto come sempre fatto in assenza di contraddittorio. La speranza “dell’Urbano” è che qualcuno vi consigli al meglio perché continuando a gestire la cosa pubblica in modo arrogante e superficiale, come è stato fatto finora,

"L’anno venturo il nobile destriero verrà nomato dallo popolo sovrano!” Un ringraziamento particolare, da parte di tutta la municipale, va al SIULP e a tutti coloro che hanno espresso solidarietà ai lavoratori della Polizia Municipale".

Rsu polizia municipale Unione Comuni Empolese Valdelsa

