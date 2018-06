All'ospedale Lotti il mercatino straordinario del libro usato

Venerdì 15 giugno giornata speciale nell’atrio dell’ospedale F. Lotti di Pontedera dove la biblioteca Lettori Pazienti organizzerà un mercatino straordinario del libro usato. I volontari della biblioteca, insieme a quelle dell’associazione Non più Sola, saranno per tutta la giornata alla bancarella dei libri per consigliare letture estive a grandi e piccini. Chi vorrà potrà scegliere i volumi che preferisce e portarli a casa lasciando una offerta libera. I volontari saranno nell’atrio dalla mattina fino al tardo pomeriggio con libri per bambini ed adulti. Il ricavato sarà utilizzato per acquistare le ultime novità editoriali e per incrementare le attività di lettura in corsia a cui partecipano i volontari. La biblioteca Lettori pazienti è parte della Rete Bibliolandia e da oltre 10 anni è attiva nell’ospedale F. Lotti con il prestito in corsia e le letture nei reparti, attività che svolge grazie a un gruppo eterogeneo di volontari. Per info sul mercatino e su come diventare volontari: bibliolandia.comperio.it o la pagina facebook della Biblioteca Lettori Pazienti.

Fonte: Ufficio Stampa

