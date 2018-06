Era caduta stamattina dalla sua bici a Viareggio, un'anziana che nel tardo pomeriggio è deceduta all'ospedale Versilia dove era stata ricoverata. L'anziana è caduta dal mezzo mentre transitava in via Menesini a Viareggio e, secondo quanto appreso, ha subito un arresto cardiocircolatorio. Ma non è chiaro se il malore che l'ha portata via sia dovuto alla caduta o viceversa.

