Bocconi avvelenati e tagliole, denunciato un senese

Denunciato per esercizio di caccia con mezzi vietati un 67enne di Rapolano, ieri 11 giugno. A seguito di alcune segnalazioni per presenza di bocconi avvelenati, i Carabinieri Forestali di Montepulciano in collaborazione col Nucleo Cinofili Antiveleno del Reparto Carabinieri Biodiversità di Follonica sono intervenuti per accertamenti nella località Montino Falda (Rapolano Terme) . Durante le eventuali verifiche sono stati trovati congegni per la caccia illecita: una tagliola, già attivata, e due gabbie munite di chiusura a scatto probabilmente per adescare animali selvatici. Il responsabile è stato subito individuato e le attrezzature venatorie proibite sono state sottoposte a sequestro probatorio penale ed affidate in custodia alla persona denunciata , presso il Tribunale di Siena. La ricerca delle esche avvelenate invece è proseguita nella frazione di Valiano (Montepulciano), per accertarsi della denuncia fatta alla Compagnia carabinieri di Montepulciano, dove sono state rinvenute 10 esche con topicida. Sono state poi inviate alla Asl per analisi tossicologiche. Al momento l’autore del fatto non è stato individuato.

