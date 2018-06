Camper contro scooter, incidente in viale Europa

Sembrerebbe essere passato con il rosso il camper che nel primo pomeriggio di oggi ha urtato uno scooter facendo finire il conducente in ospedale. L’incidente è avvenuto intorno alle 14.20 in viale Europa, all’altezza di via Cimitero del Pino. Il camper stava percorrendo viale Europa in uscita città quando, all’altezza dell’incrocio semaforizzato con via Cimitero del Pino, ha urtato con la parte frontale contro la fiancata sinistra di uno scooter Piaggio Beverly 300 che si stava immettendo sul viale in direzione centro. Sul posto è intervenuta una pattuglia del Reparto Infortunistica Stradale. Da una testimonianza sembrerebbe che il camper sia passato con il rosso: fondamentali per la conferma saranno le immagini riprese dalla telecamere che saranno visionate dagli agenti Nel camper un’intera famiglia residente a Trieste (padre alla guida, madre e due bambine piccole). Il conducente, un 40enne, è rimasto illeso come le due bimbe mentre la madre, per proteggere la figlia che aveva al collo, ha urtato la spalla e quindi è stata portata in ospedale. Più gravi le condizioni dello scooterista, un 63enne residente a Scandicci: ricoverato in ospedale, adesso è in osservazione. Durante le operazioni di soccorso e i rilievi una corsia di viale Europa in uscita città è stata chiusa fino alle 16.40. Dopo di che la circolazione è tornata alla normalità.

Se confermato il transito con il semaforo rosso per il conducente del camper scatterà un verbale da 163 euro con taglio di 6 punti sulla patente.

Fonte: Comune di FIrenze - Ufficio Stampa

