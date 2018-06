Campi solari artistici a San Donato di Santa Maria a Monte

Si comunica che è sempre possibile iscriversi ai “Campi Estivi Artistici” dell’associazione “I colori della Musica”, per i ragazzi dai 6 ai 13 anni. Le attività si svolgeranno in Via San Donato 161, dal Lunedì al Venerdì dalle 7:30 alle 12:30. Ogni modulo, della durata di 2 settimane, ha il costo di 80 euro. Aiuto compiti, giochi e sport, laboratori creativi, attività all’aria aperta, recitazione, musica, canto, danza… sono queste le attività proposte dall’associazione. Per ulteriori informazioni e per procedere all’iscrizione contattare Eleonora al numero 392/6648117 oppure inviare un’e-mail all’indirizzo icoloridellamusicasmam@gmail.com

Fonte: Comune di Santa Maria a Monte

Tutte le notizie di Santa Maria a Monte