Carabinieri a palazzo Landini Marchiani e Torre di Mezzo, i 'no' di Liberi e Uguali

Perché LeU ha votato contro le proposte della giunta Spinelli.

Per l'intervento relativo all'adeguamento del Palazzo Landini Marchini (ex scuola media ed ex distretto socio-sanitario) a sede della Tenenza dei Carabinieri, la Giunta ha avanzato la proposta di destinare ulteriori 150.000 euro, rispetto ai 135.000 già stanziati.

Facciamo notare che ad oggi non è stata prodotta nessuna documentazione certa delle altre parti interessate (Ministero degli Interni e Demanio Statale); esiste solo un semplice scambio di corrispondenza, con un generico 'assenso di massima', privo di valore contrattuale.

È inoltre mancante del tutto un quadro economico complessivo che definisca le necessità finanziarie per portare a compimento il progetto. Una stima informale indica un importo di circa 1 milione di euro solo per adeguare il palazzo Landini Marchiani alle costose esigenze di sicurezza militare per una Tenenza dei Carabinieri.

Inoltre non abbiamo notizie certe su una formale destinazione dell'attuale caserma di Piazza Montanelli a sede della Polizia Municipale, operazione per la quale occorrerebbe preventivare altre spese aggiuntive, (ricordiamo che la gestione dei compiti dei Vigili Urbani è stata delegata all' Unione dei Comuni, con una conseguente diminuzione della loro presenza sul territorio ).

Riteniamo che sia necessaria un'ulteriore valutazione sull'opportunità di destinare oltre 1 milione di euro agli interventi per la Tenenza, coinvolgendo nel dibattito anche la cittadinanza e proponendo di fissare un limite di spesa molto più contenuto. Sarà eventualmente cura del Ministero degli Interni provvedere alla copertura delle spese rimanenti.

Siamo del parere che se uno degli scopi della Giunta è risparmiare i 20.000 euro l'anno (corrispondente allo 0,1% del bilancio comunale) di canone d'affitto per l'attuale sede dei vigili urbani di via Battisti, lo si potrebbe raggiungere semplicemente spostando la sede nel Palazzo Landini Marchiani, senza altri costi aggiuntivi.

Se comunque venisse deciso di procedere come proposto dall' Amministrazione, l'attuale caserma dei Carabinieri di piazza Montanelli, anziché a sede della Polizia Municipale, dovrebbe essere destinata a luogo di aggregazione sociale, di iniziative culturali, di politiche giovanili, per vivificare il centro di Fucecchio, in coerenza con il positivo intervento, in corso di attuazione, per la riqualificazione della Piazza stessa.

Come ultima considerazione sull'argomento, facciamo presente che non siamo contrari in linea di principio alla Tenenza di Fucecchio, ma riteniamo che la situazione relativa alla sicurezza non sia drammatica (lo dimostrano i dati reali e ufficiali di cui il Comune dispone), e che non sarà comunque l'aumento di qualche carabiniere a compiere miracoli.

Alimentare la paura serve solo a distogliere l'attenzione da quelli che sono le emergenze reali e drammatiche del territorio: mancanza di lavoro, scarsa efficienza della sanità pubblica e delle politiche sociali, carenza di alloggi popolari e l'elenco potrebbe continuare.

Anche gli interventi proposti dall'Amministrazione sulla Torre di Mezzo del Parco Corsini non ci appaiono condivisibili per una questione di pura priorità rispetto alle esigenze della popolazione.

Nessuno è contrario alla valorizzazione del patrimonio storico e culturale di Fucecchio, ma prevedere una spesa di quasi mezzo milione di euro per la messa in sicurezza della Torre, per l'allestimento al suo interno di spazi museali, per la realizzazione di una scala e di un ascensore panoramici, ci sembra quanto meno non in linea con i tempi, che evidenziano ben altre necessità.

E comunque, l’assenza di un programma strutturato di attività culturali che valorizzi il complesso Corsini e lo renda realmente accattivante per i cittadini, dandogli vera vita e evitandone l’abbondono, anche questa rischia di trasformarsi in una ”cattedrale nel deserto”.

Proponiamo che si attivi ogni misura per evitare ulteriori deterioramenti del nostro patrimonio artistico, evitando però interventi eccessivamente costosi che determinano un cattivo utilizzo di denaro pubblico, perché in una situazione di scarsità di risorse, è necessario fare scelte di priorità tra le necessità, a favore delle più urgenti.

Fonte: Liberi e Uguali Fucecchio

Tutte le notizie di Fucecchio