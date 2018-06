'Ceramicartae', la mostra di Patrizio Arrighi per la Festa della Ceramica

Da venerdì 15 giugno prende il via a Montelupo Fiorentino la 26esima edizione della Festa della Ceramica.

Fra i tanti eventi, da segnalare “Ceramicartae” - Mostra a progetto per Cèramica 2018.

Una mostra di arte contemporanea dove la leggerezza della carta incontra la ceramica, la terracotta, e che mette in relazione elementi scultorei altrimenti disomogenei, in armonia tra loro.

Si tratta di un progetto in coworking fra Patrizio Arrighi Architetto designer e la Visual Artist Serena Tani, insieme a Luca Vanni scultore ceramista di Ceramiche Tuscany.

All'interno della mostra, ambientata nell'antica Fornace Cioni Alderighi di Montelupo, dentro le antiche mura, attualmente studio dell'artista Serena Tani, si troveranno oltre alle opere scultoree di carta, elementi ceramici di uso quotidiano, contenitori di acqua fra il design e la contemporaneità, con uno stile etico rivolto al riuso di materiali cartacei e alla poetica ambientale.

La Carta e la Materia Argilla insieme...

Incontro di un progetto in divenire, un work in progress, dove le idee prendono forma e si amalgamano tra loro in simbiosi artistiche progettuali.

Fonte: Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Montelupo Fiorentino