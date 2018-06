Come reputi il Governo 'giallo-verde'? Il risultato del sondaggio di gonews.it

Dieci giorni fa è nato ufficialmente il nuovo Governo. Lo abbiamo aspettato per 88 giorni, che sono trascorsi tra crisi politiche e istituzionali. Il Carroccio e il Movimento 5 stelle alla fine sono arrivati a un accordo e hanno indicato, per la seconda volta in pochi giorni, Giuseppe Conte, professore di diritto all'Università di Firenze, quale presidente del Consiglio dei Ministri.

La scorsa settimana gonews.it ha lanciato un sondaggio chiedendo ai suoi lettori: 'Governo giallo-verde', come lo vedi?

Tra le opzioni di risposta proposte abbiamo inserito: Sono soddisfatto; Non mi piace; Vedremo dopo i primi provvedimenti.

Hanno votato 222 persone. Il 41,89% dei votanti sarà in grado di dare un parere tra qualche tempo: in 93 hanno infatti scelto la terza opzione. Non mi piace si è attestato al secondo posto con il 29,73% e Sono soddisfatto terzo a 28,38%.

