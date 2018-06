CouponPromo.it, sconti esclusivi su carta e su internet: ritira il tuo carnet al mercato di Empoli

Parliamo oggi di un nuovo portale di offerte e sconti: CouponPromo.it. Il progetto nasce da una giovane azienda pratese, che si propone di offrire un servizio innovativo nel settore, ovvero affiancare ai coupon digitali una controparte cartacea.

CouponPromo.it punta ad essere il portale di riferimento per chiunque sia alla ricerca di sconti per negozi sul territorio toscano; l'azienda infatti opera a contatto diretto con le attività locali, potendo quindi garantire agli utenti offerte esclusive.

Dal canto loro, molti negozianti hanno mostrato subito un grande interesse verso questa iniziativa, grazie alla possibilità di sfruttare un doppio canale pubblicitario, costituito dal sito internet e dal carnet di sconti cartaceo.

Questa doppia proposta è sicuramente la maggiore innovazione portata da CouponPromo.it, grazie alla quale molti negozi hanno già aderito al progetto.

I negozi presenti su CouponPromo sono estremamente variegati: ristoranti, parrucchieri, gioiellerie, negozi di abbigliamento e di elettronica, autofficine e centri estetici, sono solo alcuni dei partner attivi al momento.

Ma come funziona esattamente questo portale? Quali sono le caratteristiche che lo contraddistinguono dagli altri siti di sconti?

La risposta è piuttosto semplice: i negozi presenti all'interno del sito hanno tutti dei punti vendita fisici presenti sul territorio toscano; gli utenti potranno quindi sfruttare gli sconti che trovano online direttamente in negozio, scaricando il coupon sul proprio smartphone o presentando il ticket prelevato dal blocchetto cartaceo.

I blocchetti di sconti vengono distribuiti dal personale addetto dell'azienda nelle zone più frequentate, quali mercati, centri commerciali e piazze delle principali città toscane, così da offrire la più alta visibilità sia al portale che ai negozi partner e le loro offerte.

È necessario approfondire però il discorso relativo alla distribuzione; attualmente, un blocchetto distribuito in un dato comune raccoglie al suo interno i negozi della zona (ad esempio, il blocchetto distribuito a Scandicci presentava al suo interno negozi di Scandicci). L'azienda ha però deciso di modificare questa caratteristica, e grazie ad uno studio di settore, ha deciso di far scegliere direttamente al cliente la zona dove vorrà essere distribuito; per fare un esempio, nel blocchetto distribuito nel centro storico di Firenze, si potranno trovare negozi di Prato, Pistoia, ecc.

Una prima edizione è già stata realizzata e distribuita nella zona di Scandicci, mentre una seconda edizione relativa al comune di Empoli è stata ultimata; la distribuzione di questo blocchetto è prevista per giovedì 14 giugno presso il mercato cittadino.

Se abitate da quelle parti o comunque nelle vicinanze, vi invitiamo a fare un salto al mercato di Empoli questo giovedì e prendere una copia del carnet di sconti al cui interno troverete promozioni dei negozi di zona.