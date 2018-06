Dal Sudamerica costrette a prostituirsi: sessantenne arrestato a Montecatini

Viene ritenuto un membro di spicco di una banda italoargentina dedicata allo sfruttamento della prostituzione e della tratta di giovani donne in Italia. Un 63enne catanese, da tempo residente a Montecatini Terme, è stato arrestato dai carabinieri su mandato di cattura internazionale. La segnalazione è partita dal servizio per la cooperazione internazionale della polizia criminale di Roma, a sua volta attivato dall'Interpol di Buenos Aires. Le giovani sfruttate venivano imbarcate con la promessa di un lavoro da accompagnatrici nei bar, poi però venivano costrette a prostituirsi. Il sessantenne aveva anche una percentuale per ogni ragazza. Il suo compito era controllare che le giovani concedessero il loro corpo a pagameno con regolarità. Sono 4 le vittime accertate di questo racket, ma non si esclude che il traffico sia più esteso.

