Dieci anni in movimento, chiude la rassegna Ecce Bombo di Nanni Moretti

Sarà la proiezione di “Ecce Bombo" secondo lungometraggio di Nanni Moretti, sul tema dell’esistenzialismo delle nuove generazioni, orfane del ’68, l'evento che si terrà mercoledì 13 giugno alle ore 21.00 presso il Cinema La Compagna di Firenze (Via Cavour 50/r). L’appuntamento chiude la rassegna "1968 – 1977 Dieci anni in movimento" a cura di Associazione Anémic e Fondazione Sistema Toscana.

La serata si aprirà alle ore 18.00 presso la Saletta MyMovies dove, in collaborazione con Archivio del Movimento Operaio e Democratico, sarà proiettata “La tenda in piazza”, documentario di Gian Maria Volonté del 1971 che testimonia la lotta operaia di quegli anni. I lavoratori in sciopero decidono di alzare una tenda a Piazza di Spagna per far conoscere ai cittadini i loro problemi. Ma il permesso viene negato. Vi sono duri scontri con la polizia. Alla fine le loro richieste verranno accolte.

Alle 20.00 si potrà assistere alla performance “Canti del ‘68”, concerto del Coro Cantaliberi diretto da Angela Batoni e Matteo Ceramelli.

Infine alle 21.00 la proiezione di “Ecce Bombo”, primo film professionale di Moretti dopo il Super8 di “Io sono un autarchico” fra (dis)impegno politico, film d’essai, autocoscienza, rock, radio popolari, teatro off, alienazione e difficoltà di comunicazione con un vocabolario entrato a pieno titolo nella mitologia giovanile.

Il film racconta le contraddizioni, gli sfoghi e le dissertazioni di quattro amici ex sessantottini, stufi di spendere le serate in maniera inconcludente al bar che decidono di affidarsi all'autocoscienza per risolvere le proprie insoddisfazioni, ma finiscono per abbandonarsi a logorroiche divagazioni.

Incontri in saletta MyMovies: ingresso gratuito

Film in sala grande: 5€intero, 4€ ridotto

