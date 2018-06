Elezioni Amministrative, si va al ballottaggio: chi vincerà? Il sondaggio di gonews.it

Per le Elezioni amministrative 2018, che si sono tenute nella giornata di domenica 10 giugno, in Toscana si è votato in 21 Comuni. (Qui il focus sui risultati). Il ballottaggio, previsto nei Comuni oltre i 15mila abitanti nei quali non si è raggiunta la maggioranza assoluta per nessuno dei candidati e che vedrà una sfida diretta tra i due più votati, si terrà il 24 giugno. Siena, Pisa e Massa sono i tre capoluoghi in cui i candidati sindaco si rimetteranno in gioco tra poco meno di due settimane.

Dopo il voto del 4 marzo scorso alle politiche, queste elezioni comunali erano particolarmente attese, per saggiare il polso degli elettori, soprattutto dopo la formazione del Governo giallo-verde di M5s e Lega, che ha segnato un cambio di passo, portando il Pd a perdere più di 2,5 milioni di voti.

Le province in cui si svolgerà il voto sono Pisa, Massa, Lucca, Siena, Arezzo, Livorno, Grosseto, Firenze, Pistoia e Prato (L'approfondimento nei link)

La domanda del sondaggio di questa settimana è : 'Ballottaggi, chi uscirà vincitore?" Avete due opzioni di voto: centrodestra e centrosinistra. Per votare c'è tempo fino a lunedì 18 giugno alle ore 13.



Ballottaggi, chi uscirà vincitore?

