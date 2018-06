Elezioni Santa Maria a Monte, il nuovo consiglio comunale. Vanni (L'Idea) chiede il riconteggio

Formato il nuovo consiglio comunale di Santa Maria a Monte ,già dopo il voto di domenica terminato con la vittoria del centrodestra (in assenza della Lega che ha corso da sola). Riconfermata la sindaca Ilaria Parrella che stravince con la lista “Santa Maria a Monte Viva”.

Quasi sicuramente faranno parte della giunt: Manuela Del Grande che ha ottenuto 804 preferenze e sarà confermata vice-sindaca, Maurizio Lucchese(382), Elisabetta Meccanti (343), Roberto Michi(322) e Luca Vanni (205). Nel consiglio oltre a i nomi già citati entrano: Michele Leonori (175), Nicla Bernardeschi (169), Johann Bontà (158), Massimo Pretini (133), Silvano Melani (127) e Brunella Tantussi (117).

All’opposizione per il Centro Sinistra con la lista “Santa Maria a Monte di Tutti” spettano 3 seggi: uno va al candidato sindaco Sergio Coppola, gli altri a Manola Diomelli (133) e Francesco Petri (108). Sempre all’opposizione, alla Lega vanno due seggi: uno al candidato sindaco Gianpaolo Dini, l’altro a Romano Nieri (97). Non ce l’ha fatta per soli tre voti la lista civica “L’Idea per Santa Maria a Monte” che non entra in consiglio, ma il leader Alberto Fausto Vanni starebbe valutando l’ipotesi di chiedere il riconteggio delle schede.

Gabriele Adamo

Tutte le notizie di Santa Maria a Monte