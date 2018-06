Eroina nascosta nel vasetto di yogurt, arrestato 23enne

Trenta grammi di eroina, divisa in ovuli, erano stati inseriti in un vasetto di yogurt al caffè. I cani antidroga della polizia però hanno smascherato la trovata di un 23enne nigeriano e lo hanno arrestato ieri in piazza San Jacopino a Firenze. La busta con dentro lo yogurt era stata lasciata volontariamente presso la saracinesca chiusa di un negozio, probabilmente affinché venisse ritirata da uno dei clienti. In casa del giovane, in via Galliano, gli agenti hanno poi ritrovato altre dosi sotto al mataerasso e oltre mille euro in contanti.

