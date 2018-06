Festa del Colombaccio a San Miniato, gare di bellezza e bravura con i volatili

Festa del Colombaccio 1° Edizione; domenica 17 giugno al Centro Sportivo Fontevivo. L'evento è organizzato dalla C.C.T. Confederazione Cacciatori Toscani di San Miniato.

All’evento, in collaborazione con il Club Italiano del Colombaccio, parteciperanno i “Campioni nazionali” della categoria, i quali si esibiranno in gare, di prova pratica e bellezza. Verranno premiati i migliori di ogni Categoria – Ibridi-Piccioni-Volantini.

La manifestazione inizierà di buon'ora con le esibizioni dei professionisti del settore che sin dalle prime ore del mattino daranno l’opportunità di far conoscere i loro esemplari, la loro bellezza e bravura.

La passione venatoria non si manifesta solo imbracciando il fucile, come la maggioranza delle persone crede. La passione si esercita, anche con queste manifestazioni, assieme a tante altre attività rivolte alla salvaguardia e gestione del territorio, sconosciute all’opinione pubblica, ma ricche di significati e tradizioni.

La CCT di San Miniato (Fidc – Arct – Anuu) vuole sottolineare l’importanza di questo evento a carattere Nazionale, svolto nel Comune di San Miniato con la più alta densità venatoria non solo della Provincia di Pisa. Con questo evento, il Mondo Venatorio samminiatese promuove una diversa cultura ed un diverso approccio verso l’opinione pubblica e verso le Istituzioni. In maniera populista, il cacciatore viene considerato un elemento da condannare, senza rendersi conto, dell’importanza del nostro operare quotidiano verso l’ambiente ed il territorio.

Con queste manifestazioni, congiuntamente al lavoro silenzioso svolto per 365 giorni all’anno, vogliamo dare un’ulteriore conferma del nostro “silenzioso operare” indirizzato anche alla crescita dello stesso cacciatore, in alcuni casi ancora troppo legato al passato.

A suffragare l’attenzione verso tematiche ad elevata sensibilità, nell’occasione sarà presentato il Progetto “The Date from the Sky”, nel quale centinaia di volontari in tutta la Toscana metteranno a disposizione la loro passione per caccia, in particolare verso la migratoria, per raggiungere un livello di conoscenza scientifica più elevata. Questo Progetto rientra nelle finalità dello Statuto della CCT come fondamento della caccia e la “conoscenza” come condizione imprescindibile.

