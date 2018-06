Fissati i funerali di Duccio Dini: sarà lutto cittadino. Bandiere a mezz'asta e minuto di silenzio

Si terranno il prossimo 14 giugno i funerali di Duccio Dini, il 29enne morto dopo essere stato travolto durante un inseguimento tra due auto guidate da residenti del campo nomadi del Poderaccio alla periferia di Firenze. I funerali saranno in forma privata.

Il sindaco di Firenze Dario Nardella ha indetto il lutto cittadino, nel giorno dei funerali. Prevista anche la bandiera a mezz'asta e segni di lutto sui mezzi di trasporto pubblico e sui veicoli di servizio pubblico.

Il sindaco invita poi a osservare, nei luoghi di lavoro, un minuto di silenzio e raccoglimento alle ore 10.00 (l'orario dei funerali) e nelle scuole ancora aperte un minuto di silenzio e raccoglimento.

Inoltre, invita gli esercizi commerciali ad abbassare le saracinesche per 10 minuti, dalle 10.00 alle 10.10, e a osservare nei luoghi dove si terranno eventi pubblici di spettacolo o intrattenimento un minuto di silenzio e di riflessione su quanto accaduto in via Canova.

La fiaccolata

Intanto alcuni amici hanno organizzato una fiaccolata in programma per fdomani sera alle ore 21. L'iniziativa è stata lanciata su facebook: il ritrovo è "sotto Palazzo Vecchio, in piazza del Grano, per ricordare Duccio nel cuore della nostra città. Sarà una fiaccolata silenziosa, senza simboli di alcun genere, solo con uno striscione in suo ricordo, uniti e determinati come fiorentini per ribadire che cose del genere non devono accadere mai più".

Tutte le notizie di Firenze