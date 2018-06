Fluidamente. Estate, è tempo si River Urban Beach: Spiaggia sull’Arno-Terrazza Marasco

All’ombra della Torre di San Niccolò, la Firenze beach riapre i battenti con un rinnovato look all’insegna dell’arte, della danza, del teatro della musica e dello sport. Un viaggio alla ricerca delle radici storiche e culturali della Firenze nostrana e dei suoi personaggi, in un angolo di città in cui l’arte incontra la slow life alla riscoperta del gusto e delle sonorità naturali.

Tre mesi di eventi attività ludiche, didattiche e sportive oltre a numerosi appuntamenti culturali (ingresso gratuito) di teatro, cinema, musica, danza targati Fluidamente, il contenitore multiculturale promosso ed organizzato dall’Associazione Centro di Teatro Internazionale- No Time A.P.S, con la direzione artistica di Olga Melnik.

“Un progetto all'insegna della fiorentinità, nei luoghi e nell'arte, che coinvolge il nostro territorio così fertile e ricco di cultura, dando opportunità ai tanti artisti che animano e vivono la nostra città” ha sottolineato nel corso della conferenza stampa di presentazione della stagione la presidente della Commissione cultura di Palazzo Vecchio Maria Federica Giuliani.

“River Urban Beach” è l’open space all’ombra della torre di San Niccolò dove materialmente prenderà vita il progetto Fluidamente, all’interno delle due zone attrezzate e adibite a spettacoli e concerti, oltre ad un’ampia zona bar/ristorante in cui convivono giovani, adulti e amanti della buona tavola. In tutta l’area sarà accessibile il collegamento Wi-Fi gratuito e numerose attività per bambini, giovani e adulti con il comune denominatore dell’arte nelle sue mille espressioni.

Nella terrazza Marasco, la zona “urban”, verrà allestito un ristorante ed un palco in cui si alterneranno incontri dibatti e momenti dedicati a Firenze, con spettacoli di marionette, concerti ed esibizioni di musica classica, in collaborazione con alcuni elementi dell’Orchestra “Cherubini”. All’interno del bar/ristorante si terranno cene a tema e di solidarietà a favore dell’Ospedale Meyer e saranno disponibili prodotti gluten free, bevande non alcoliche e l’utilizzo esclusivo di prodotti biologici da filiera corta, oltre ai piatti tipici della cucina fiorentina.

Nella spiaggia sull'Arno, più caratteristica per morfologia e ubicazione la zona “beach” in riva al fiume, sarà il vero cuore del progetto. Street food, area bar e un’ampia zona dedicata agli eventi musicali, teatrali, balletti classici e moderni, live music, oltre all’esibizione di bande musicali. Inoltre la zona relax, dedicata alle attività olistiche e meditative con yoga e musicoterapia. Si potrà rivivere l’atmosfera beach, grazie alla spiaggetta, gli ombrelloni e le sdraio. Non mancheranno le attività sportive così come un’oasi per i più piccli.

Tra gli eventi in calendario in via di stesura finale, fra cui in particolare si segnalano lo spettacolo di danza del ventre “Danzatrici di Iside” (giovedì 19 luglio, ore 20.30), la festa della Rificolona con i “Vagamondo” clown e teatrali per tutte le età con il lancio delle mongolfiere (venerdì 7 settembre , ore 20.30); “Sbarre mic check” gruppo rap dal carcere M. Gozzini (martedì 11 settembre ore 20.00); “Un respiro leggero” commedia romantica, sensuale e disperata tratta da Ivan Alekseevič Bunin, premio Nobel per la letteratura (venerdì 14 settembre ore 20.30).

Inoltre spazio e attenzione agli amici animali, in particolar modo previste lezioni per bambini con insegnamento base della disciplina del Pet Care (volta a diffondere i principi dell’educazione, quali la corretta nutrizione, la cura, la conoscenza e il rispetto degli animali da compagnia e con il fine ultimo di instaurare con loro una relazione serena e responsabile attraverso un percorso che accompagna bambini e famiglie), Pet Terhapy (rapporto simbiotico tra paziente e animale, mirato al superamento di patologie fisiche, emotive e fobiche), “Pony Games” e “Ippoterapia” (insieme di tecniche mediche utilizzanti il cavallo/pony per migliorare lo stato di salute di un soggetto umano).

Fonte: Comune di Firenze - ufficio Stampa

Tutte le notizie di Firenze