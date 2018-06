Gettano l'ancora in acqua protetta, multa salata per due turisti a Pianosa

Gettano l’ancora in area protetta, multa da mille euro per due turisti turchi a bordo di una barca a vela presso Pianosa (Livorno). Nella mattina di oggi i due turisti hanno prima ancorato il natante e poi raggiunto la spiaggia con il gommone di servizio. La scena è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza del parco, gestite dalle guardia di finanza che ha inviato subito una motovedetta sul posto. L'imbarcazione è stata ancorata davanti a cala San Giovanni, una zona all'interno della quale sono vietati l'accesso, la navigazione, la sosta, l'ancoraggio, la pesca e l'immersione. Sono stati poi sanzionati per la violazione delle normative a tutela delle aree protette.

Gabriele Adamo

