Inseguimento in via Canova, Nardella: "Demolizione Poderaccio entro 18 mesi"

"Come abbiamo già smantellato il campo nomadi dell'Olmatello faremo anche con quello del Poderaccio: abbiamo già demolito 30 case, e oggi ho riunito d'urgenza la giunta. Metterò a punto un piano per accelerare la demolizione del Poderaccio". Lo ha annunciato il sindaco di Firenze Dario che poi ha postato sui social un video in cui annuncia la decisione di completare lo smantellamento "non entro i 4 anni previsti, ma 18 mesi". Per le famiglie che vi risiedono saranno individuate "soluzioni abitative alternative, senza alcun privilegio, senza ricorrere a case popolari, nè a misure ad hoc come villaggi precostituiti. Questa è la nostra linea: non c'è accoglienza senza legalità", conclude nel video.

Nardella, parlando con i giornalisti, si è rivolto anche alla politica: "Se i ministri vogliono collaborare per il bene di Firenze, noi saremo disponibilissimi. Firenze ha bisogno di sentire lo stato vicino. Ma la campagna elettorale è finita: se qualcuno pensasse di usare il dolore per Duccio per farne ancora, compirebbe qualcosa di grave e brutto per tutta la città. Non lo merita Firenze, non lo meritiamo noi, non lo merita Duccio, la sua famiglia, i suoi amici".

Tutte le notizie di Firenze