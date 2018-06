Interruzione idrica tra Capannoli e Selvatelle, autobotti a disposizione

Acque SpA comunica che, a causa di un guasto imprevisto verificatosi sulla rete di distribuzione nel Comune di Capannoli, oggi martedì 12 giugno è in corso un’interruzione idrica a Capannoli-capoluogo, Santo Pietro Belvedere e che nelle prossime ore coinvolgerà anche Selvatelle nel Comune di Terricciola.

I tecnici sono già sul posto e stanno procedendo all’intervento di riparazione.

Verrà allestito un servizio di rifornimento sostitutivo tramite tre autobotti posizionate in piazza Lemmi (Santo Pietro Belvedere), in Piazza Garibaldi questa mattina e in piazza Pertini questo pomeriggio (Capannoli) e in piazza della Chiesa (Selvatelle).

Il ripristino del servizio al momento è previsto a partire dalle ore 18 ma potrà prolungarsi per un paio di ore per le utenze più alte poste ai terminali di rete o a quote più elevate. A seguito della riparazione, si manifesteranno fenomeni di torbidità che tenderanno comunque a scomparire in breve tempo.

Scusandosi per i possibili disagi, si informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.

La condotta idrica oggetto del guasto odierno è la medesima che ha provocato analoghi disagi nelle scorse settimane. Si tratta di una infrastruttura obiettivamente datata e che nell’ultimo periodo ha dato segnali di rapido deterioramento. Acque è consapevole di come quella in oggetto sia una delle molte tubazioni del territorio gestito (una rete idrica di 6mila chilometri) che avrebbe bisogno di un importante intervento di sostituzione. Tuttavia, al momento è già stata avviata la progettazione di un nuovo tratto della tubazione in questione con l’obiettivo di inserire l’intervento tra le priorità dei prossimi mesi. Nel frattempo, l’impegno del gestore idrico è quello di intervenire puntualmente ogniqualvolta si verifichi un disservizio.

Fonte: Acque Spa

Tutte le notizie di Capannoli