L’artista fiorentino Skim espone le sue opere al Santa Maria alle Scotte

Un tuffo nei colori per rivitalizzare e abbellire un ambiente delicato, particolare e carico di ansie e preoccupazioni per le persone che attendono di essere visitate e curate. Questo l’obiettivo dell’esposizione delle opere dell’artista fiorentino Skim, in mostra sulle pareti della sala d’attesa della UOC Immunoterapia Oncologica, diretta dal dottor Michele Maio, al piano 3S del 1° lotto del policlinico Santa Maria alle Scotte. L’artista ha anche donato al reparto un murales, realizzato nella giornata dell’11 giugno nel corridoio di ingresso, un vero e proprio trionfo di colori. La mostra, organizzata con il supporto logistico dell’Associazione Aquattromani, vede protagonista le opere di Skim, al secolo Francesco Forconi, artista fiorentino classe 1985, noto per la sua sensibilità, il suo carattere eclettico, iconico e poetico, ed una produzione assai vivace, accattivante e soprattutto colorata, attraente e piacevole da osservare. «L’arte rappresenta uno strumento molto importante per l’accoglienza dei nostri pazienti – spiega Ivan Parla, psicologo e psicoterapeuta del Centro di Immuno-Oncologia dell'Azienda ospedaliero-universitaria Senese –. Il nostro obiettivo è rendere l’impatto con la struttura quanto più umano e accogliente per tutti coloro, pazienti e familiari, che vivono una situazione di forte ansia e stress legati alla malattia e che si rivolgono con fiducia al nostro ospedale». All’inaugurazione hanno partecipato il direttore generale dell’Aou Senese, Valtere Giovannini, il direttore amministrativo, Enrico Volpe, insieme a tutta l’équipe diretta dal dottor Michele Maio accompagnati da pazienti e familiari. L’inaugurazione del murales è stata allietata dai canti del Coro aziendale CRAL “La Scala”.

