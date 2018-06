Le associazioni di Perignano piangono Roberta Frassi

"Non ci sono parole, veramente, non c’è nessuna forma corretta o grammaticalmente giusta, nessuna alchimia, nessun concetto più o meno concreto da riportare su una pagina per poter esprimere l’enorme vuoto che lasci nella nostra comunità. E non solo, perché eri conosciuta e amata da tutti, con il tuo sorriso rassicurante, con la tua educazione, il tuo modo garbato di agire, il tuo essere.

Inutile nascondersi dietro al nulla. Tutti sappiamo quale è il nostro percorso sul palcoscenico della vita. Questo lo sappiamo e che ci piaccia o no, è un dato di fatto. Ma finire il cammino così è veramente troppo ma troppo presto.

Ognuno di noi, chiunque sia, non riesce a trovare il modo di darci pace, perché non c’è pace se non nella speranza di saperti in quel “lassù” che chiamiamo Paradiso.

Le associazioni Fratres Donatori di Sangue, Associazione Perignanese, Ass. Quattro Strade, Ass. CALP, Ass. Michelhombres, si stringono intorno ai Tuoi cari, con tutto l’affetto possibile.

Ora ti auguriamo di essere lassù con babbo con le vostre ali di angeli proteggete chi è rimasto quaggiù e vivrà, giorno dopo giorno, nel vostro ricordo.

Da domani, ci ritufferemo nel nostro (a volte) inutile quotidiano, camminando frettolosamente ma, alzando gli occhi al cielo, ci sarà la tua stella a ricordarci come tenere nel modo giusto i piedi per terra, quella terra che ora cara Roberta, ti auguriamo ti sia lieve".

Gruppo Donatori di Sangue Fratres - Ass. Perignanese - Ass. CALP (commercianti) - Ass. Michelhombres - Ass. Quattro Strade

