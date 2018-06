'Meraviglia Montalbano', l'itinerario e le info della camminata nei boschi di Capraia e Limite

Torna l’appuntamento con gli itinerari trekking attraverso i boschi del Montalbano.

Domenica 17 giugno, con ritrovo alle ore 9,00 al parcheggio della pizzeria “Il Pinone” in via Montalbano, prenderà il via una camminata di 16 km per la scoperta e la valorizzazione del territorio del Montalbano, attraverso luoghi densi di storia e natura. A organizzarla, Toscana Hiking Experience, un’associazione di guide ambientali professionali, con il patrocinio del Comune di Capraia e Limite.

Partendo dalla località nota come Il Pinone, percorrendo sentieri e carrareccie usate dai pellegrini nel Medioevo sarà attraversata l'area protetta di Pietramarina sul Montalbano, un luogo di altissimo interesse storico e naturalistico. Si tratta di una zona scelta dagli Etruschi per i loro insediamenti e dalla famiglia dei Medici per le loro residenze e battute di caccia nel famoso Barco Mediceo di cui, nella zona, sono presenti testimonianze. Durante l'escursione spazio anche all'area archeologica di Pietramarina e al celebre “Sasso del Diavolo”, di cui verranno spiegate leggende e storie. Arrivati a Faltognano, sarà possibile proseguire alla volta della Valle dei Mulini (già Valle Buia) , una zona in cui si concentravano più di trenta costruzioni adibite a mulino sul territorio di Vinci.

“È un ambiente naturale particolare, ricco di acque e di specie vegetali e animali uniche tra cui il tritone punteggiato e il granchio di fiume”, spiegano gli organizzatori di Toscana Hiking Experience.

Ecco alcuni consigli per i partecipanti:

Materiale necessario:

-Scarpe da trekking, preferibilmente alte, zaino, acqua, eventuale abbigliamento per la pioggia (giacca impermeabile o mantella, copri zaino) crema solare, cappello per il sole

Materiale consigliato:

-Macchina fotografica, bastoncini da trekking

La quota individuale di partecipazione è di 10,00 euro incluso il pranzo all’ombra del famoso leccio di Faltognano (Vinci).

La quota comprende anche l’ organizzazione e il coordinamento delle attività, l’ assistenza di una Guida Ambientale Escursionistica abilitata.

I partecipanti alle escursioni non sono coperti da assicurazione personale infortuni. La quota non comprende i costi di trasferimento e quanto altro non esplicitamente riportato nel programma.

Per iscrizioni/prenotazioni, entro il 15 giugno, scrivere a info@toscanahiking.it oppure telefonare a Riccardo 349471798.

“Dopo il successo della camminata inaugurale del percorso etrusco di Capraia e Limite, abbiamo pensato, come Amministrazione, di organizzare assieme a Toscana Hiking Experience un’altra occasione per stare insieme e scoprire di più il Montalbano, un elemento di ricchezza del nostro territorio. Invito a partecipare numerosi per vivere una giornata diversa e abbinare benessere fisico e approfondimento storico e naturalistico”, commentano il sindaco Alessandro Giunti e l’assessore allo Sport Corrado Ceccarelli.

Fonte: Comune di Capraia e Limite - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Capraia e Limite