Mercatone Uno, solidarietà della RSU GSK Vaccines Siena

Come RSU di GSK Vaccines esprimiamo tutta la nostra profonda preoccupazione per come si sta evolvendo la vertenza che riguarda il Mercatone Uno, con particolare riferimento alla sede senese di Colle di Val d’Elsa.

Come sempre accade in queste situazioni, sono solo i lavoratori a subire le conseguenze di scelte sbagliate, quando si parla di licenziamenti è una sconfitta per tutto il mondo del lavoro e per la società nella quale stiamo vivendo.

Esprimiamo la nostra sincera solidarietà ai lavoratori di Mercatone Uno, attualmente in presidio permanente.

Fonte: La RSU Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec di GSK Vaccines Siena/Rosia

