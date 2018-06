Nozze d'oro, di diamante e di titanio: l'amore è per sempre a San Miniato

Sono 162 le coppie di San Miniato a festeggiare, nel 2018, 50, 60 e 70 anni di vita insieme, un anniversario che l’amministrazione comunale celebrerà, per il quinto anno consecutivo, con un momento di festa sabato 16 giugno, dalle 10, all'Auditorium CARISMI (Piazza Buonaparte, San Miniato).

121 di loro festeggeranno 50 anni di matrimonio, 39 taglieranno il traguardo dei 60 anni insieme e 2 coppie quello dei 70 anni. Il sindaco di San Miniato Vittorio Gabbanini, come oramai da tradizione, li ha voluti invitare personalmente alla cerimonia per festeggiare insieme a loro le nozze d’oro, di diamante e di titanio.

Dopo i saluti, sarà consegnata alle coppie, in ricordo di questa iniziativa, una targa in cuoio inciso a laser, realizzata dalla Melissa srl di Ponte a Egola, insieme ad una stampa della città di San Miniato dedicata a Dilvo Lotti, per concludere la mattinata con un aperitivo in terrazza offerto dall'Azienda Speciale Farmacie.

“Cinquanta e sessanta anni insieme sono traguardi che meritano di essere festeggiati, ma pert la prima volta quest'anno abbiamo addirittura chi festeggia ben 70 anni insieme – spiega il sindaco Vittorio Gabbanini -. Ho scelto anche quest'anno di ripetere il consueto appuntamento con una cerimonia semplice che permetta all’amministrazione di condividere con i suoi cittadini questi traguardi così importanti, perché anche grazie al loro contributo la nostra comunità è cresciuta in tutti questi anni”.

