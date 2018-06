Nuovi corsi per artigiani dedicati a social media e vendite online

Due nuovi corsi per imparare a vendere online e fare social media marketing. Parte l'edizione 2018 dell'offerta formativa di 'Officina Creativa' realizzata da Artex in collaborazione con il Comune di Firenze, e con il supporto di Cna Firenze e Confartigianato Imprese Firenze. I corsi di formazione per gli artigiani sono gratuiti e si terranno dal 14 giugno al 12 luglio; l'anno scorso erano stati realizzati 4 corsi per un totale di 70 artigiani iscritti. “Il nostro obiettivo – spiega Giovanni Lamioni, presidente di Artex – è quello di sostenere le imprese artigiane in quello che è un salto necessario per poter restare oggi sul mercato, ovvero l'utilizzo e lo sfruttamento delle possibilità offerte dal digitale”.

Le imprese artigiane, spesso micro o piccole realtà locali, hanno bisogno di trovare soluzioni innovative che permettano loro di creare nuovo valore in tempi rapidi. Per questo i primi due corsi dell'edizione 2018 di Officina Creativa sono proprio due percorsi di digitalizzazione, rivolti al marketing e alla ricerca di nuovi canali di vendita.

“Dopo il successo dello scorso anno - ha detto l’assessore allo Sviluppo economico del Comune di Firenze Cecilia Del Re - tornano i corsi di formazione gratuiti di Artex per gli artigiani. Un modo concreto per aiutare i nostri artigiani a farsi conoscere sul web e a utilizzare al meglio nuovi strumenti di promozione”.

Il corso 'Impara a vendere online!' punta a formare l'artigiano nella ricerca di marketplace, ancora come creare il proprio negozio online e dunque come promuovere il proprio brand sulle piattaforme digitali. Una particolare sezione sarà dedicata anche alla cura del customer service. L'altro corso 'Social Media Marketing' mira a preparare l'artigiano a comunicare in maniera efficace attraverso i principali social network (Facebook e Instagram) per riuscire a intercettare in modo accattivante un nuovo pubblico. Altri corsi su tematiche analoghe saranno disponibili nella sessione autunnale, a partire da settembre. Per informazioni e iscrizioni rivolgersi Officina Creativa 055 570627, artex@artex.firenze.it oppure info@officinacreativafirenze.it.

Fonte: Artex

