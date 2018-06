Parigi-Modena, sosta di vip a Collodi per un 'saluto' a Pinocchio

I ciclisti partecipanti alla Parigi-Modena 2018 hanno fatto visita a Pinocchio, con una sosta a Collodi nel pomeriggio di ieri (lunedì 11 giugno 2018). I ciclisti – tra i quali tanti vip – prima si sono fermati allo Storico Giardino di Villa Garzoni e dopo sotto la statua di Pinocchio più alta del mondo, nei pressi nel Parco di Pinocchio, per una foto di gruppo. Ad accoglierli c’era Pier Francesco Bernacchi, presidente della Fondazione Nazionale “Carlo Collodi”.

Evento ciclistico non competitivo e benefico con partenza da Parigi e arrivo a Modena, organizzato da Maserati in collaborazione con la sede di Maserati West Europe, ha contato 35 ciclisti partecipanti, come l’ex pilota di Formula 1 e attore Paul Belmondo, il CT della Nazionale italiana di ciclismo Davide Cassani, gli ex campioni di ciclismo Alessandro Ballan, Marco Velo e Paolo Fornaciari, l’ex capitano della Nazionale spagnola di basket José Miguel Antúnez, la sciatrice italiana Manuela Moelgg, lo chef stellato Andrea Sarri e Matteo Panini, titolare del Museo Panini di Modena, che ospita una delle più importanti collezioni di Maserati storiche al mondo. La manifestazione, che in questa quinta edizione si è svolta dal 7 al 13 giugno, sempre con partenza da Parigi e arrivo a Modena, permette di raccogliere fondi per l’associazione benefica Reves che si occupa di realizzare i sogni di bambini affetti da gravi malattie.

Fonte: Fondazione Collodi Pinocchio

