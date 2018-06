Pitti Uomo 94, apre il salone della moda a Firenze

Pitti Immagine Uomo è la manifestazione internazionale di riferimento per il menswear e il lifestyle contemporaneo, un mondo in continua evoluzione, pronto ad anticipare e rappresentare i più nuovi movimenti della moda attraverso una ricchissima gamma di progetti. Con 1.240 marchi a questa edizione, di cui 561 esteri (45% del totale), una geografia rieditata degli spazi, un focus sulle sezioni che incarnano la ricerca nel menswear oggi e un potenziamento delle aree più proiettate al futuro del fashion. Progetti che interpretano in modo inedito l’universo outdoor, ridefiniscono il lifestyle legato all’athleisure e valorizzano i makers da tutto il mondo. E ancora la new wave di talenti dal Nord Europa e la scena creativa dell’Europa dell’Est, gli stili all’avanguardia e le punte del design cutting-edge. Senza dimenticare l’eccellenza delle aziende del nuovo classico e i brand che rilanciano la modernità dello sportswear. Con l’atmosfera unica dei saloni firmati Pitti Immagine.

IL CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI MISE E AGENZIA ICE

Questa edizione di Pitti Immagine Uomo beneficia del contributo straordinario del Ministero dello Sviluppo Economico e Agenzia ICE, nell'ambito del Piano Speciale 2018-2019 a sostegno delle fiere del Made in Italy. Il contributo è dedicato al potenziamento delle attività di ospitalità, media relations e pubblicità.

PITTI UOMO 94 - LA GALLERY A CURA DI LUCA BRUSCHI (A SEGUIRE IL PROGRAMMA)

Gli eventi speciali di Pitti Immagine e i guest di questa edizione:

FANATIC FEELINGS - FASHION PLAYS FOOTBALL

Fondazione Pitti Immagine Discovery presenta FANATIC FEELINGS - Fashion Plays Football, una mostra curata da Markus Ebner fondatore dei fashion magazine Achtung Mode e Sepp Football Fashion e dal critico d'arte contemporanea Francesco Bonami. Attraverso un ampio progetto multimediale, FANATIC FEELINGS metterà in luce l'attrazione che il mondo del calcio esercita sulla moda e sulla costruzione dell’immaginario maschile. Un progetto promosso dal Centro di Firenze per la Moda Italiana e da Pitti Immagine, realizzato grazie al contributo straordinario di MiSE e Agenzia Ice, con il patrocinio del Comune di Firenze e Gallerie degli Uffizi. La mostra (12 giugno - 22 luglio 2018) sarà allestita nel Complesso di Santa Maria Novella.

CRAIG GREEN, MENSWEAR GUEST DESIGNER DI PITTI UOMO 94

Il designer londinese Craig Green presenterà a Firenze la sua collezione S/S 2019 attraverso una sfilata esclusiva, giovedì 14 giugno. Nelle sue collezioni emergono molti dei fattori critici di successo per chi fa moda oggi e in particolare la capacità di innovare in modo anche radicale i codici del menswear, senza perdere mai di vista le dinamiche del mercato. Uno stile, il suo, che mixa influenze del workwear e volumi futuristici, silhouette scultoree e aspetti funzionali.

ROBERTO CAVALLI, SPECIAL GUEST DI PITTI UOMO 94

Il Gruppo Roberto Cavalli sceglie Pitti Uomo 94 come piattaforma per il lancio worldwide del suo nuovo progetto di moda maschile, con un evento speciale – mercoledì 13 giugno – realizzato nello stile distintivo della maison e dedicato al suo nuovo corso. Azienda dal respiro internazionale, tra le più importanti del lusso italiano nel mondo, Roberto Cavalli torna a sfilare nella sua città di origine, per l’anteprima ufficiale della collezione maschile firmata da Paul Surridge, nuovo direttore creativo di tutte le linee del gruppo.

FUMITO GANRYU è DESIGNER PROJECT

Il fashion designer giapponese – dopo l’esperienza nel gruppo Comme des Garçons – presenterà in occasione di Pitti Uomo la sua etichetta indipendente. Lo stilista svelerà, nel corso di un evento esclusivo mercoledì 13 giugno, la pura essenza del suo stile: una nuova filosofia di modern & conceptual casual wear firmata FUMITO GANRYU.

GUEST NATION GEORGIA

Spazio ai nomi emergenti della scena creativa dalla Georgia grazie alla collaborazione di Fondazione Pitti Immagine Discovery con la MERCEDES BENZ FASHION WEEK TBILISI, piattaforma dinamica che punta i riflettori sulle collezioni dei principali fashion designer del Paese e dell’area circostante. In scena allo Spazio Carra in Fortezza, un progetto realizzato grazie anche al supporto di LEPL Enterprise Georgia l’agenzia che fa capo al Ministero dell’Economia georgiano e che favorisce e promuove lo sviluppo economico del paese. I brand: Aznauri, Anuka Keburia, Gola Damian, Situationist, Tatuna Nikolaishvili, Vaska.

La terza edizione di “SECRET FLORENCE”

Rassegna sull’espressione artistica contemporanea con il sostegno del Comune di Firenze e di Pitti Immagine, Secret Florence torna con la terza edizione come progetto speciale all’interno dell’Estate Fiorentina 2018. Un programma di eventi, performance site-specific e concerti in luoghi inediti della città, in scena dal 9 al 16 giugno.

Due importanti anniversari nel calendario di Pitti Uomo:

HERNO celebra 70 anni con LIBRARY

Herno celebra 70 anni e presenta Library (Firenze, Stazione Leopolda, 12-13 -14 Giugno 2018). Claudio Marenzi invita ad esplorare passato, presente e futuro, a ribaltare la “scatola” e il mondo nascosto dietro il “gancio”, iconico elemento della rinascita di un brand che continua a fare la storia del Made in Italy. Dal 1948 ad oggi.

LARDINI festeggia 40 anni

Lardini celebra l’importante anniversario dei suoi primi 40 anni di attività con un evento in uno spazio speciale in Fortezza: un breakfast che sarà anche un’immersione nel mondo di fiori colorati, simbolo del brand.

Tra gli altri eventi speciali in calendario:

GUCCI inaugura due nuove sale nella GUCCI GARDEN GALLERIA

Martedì 12 giugno Gucci celebra l’apertura di due nuove sale della Galleria curata dal critico Maria Luisa Frisa, all'interno del Gucci Garden - ideato dal Direttore Creativo della Maison Alessandro Michele - nello storico Palazzo della Mercanzia, in Piazza della Signoria a Firenze.

Per l’occasione, nella boutique del Gucci Garden saranno presentati nuovi prodotti in edizione unica con le illustrazioni di un artista al suo debutto nella collaborazione con la Maison.

Il progetto MONCLER Genius a Pitti Uomo: 7 Moncler Fragment Hiroshi Fujiwara

La prima collezione del Moncler Genius project - presentato con successo a febbraio 2018 durante la fashion week milanese – sarà lanciata a Firenze il 13 giugno. Un evento di musica live, che alla presenza di Hiroshi Fujiwara, celebrerà il lancio della collezione e sarà colonna sonora di Pitti Uomo.

Lo showcase di MCM

MCM invita a scoprire la sua Spring Summer 2019 Luft Collection in Fortezza alla Sala dell’Orologio. Ispirata dalle contemporanee percezioni della libertà e del movimento, la sua filosofia creativa punta sul DNA del brand e sui concetti del viaggiare hands-free e della freschezza del design per una proposta speciale di accessori e capi. E alla Dogana, mercoledì 13 giugno, uno show immersivo e innovativo presenterà forme d’impatto e silhouette dall’anima sporty.

L’evento di BIRKENSTOCK

BIRKENSTOCK sceglie lo storico Giardino Torrigiani per uno showcase e un party, mercoledì 13 giugno. Un progetto speciale per i look in passerella lancerà il mood della collezione PE 19, arricchito da un “paesaggio sonoro” firmato da Michel Gaubert. E in Fortezza, allo spazio degli Archivi, BIRKENSTOCK presenterà un Natural Skincare foot treatment suite, un bar all’aperto e tutte le categorie di prodotto.

Il fashion show firmato BED j.w. FORD

Pitti Uomo 94 torna ad accendere i riflettori sui più interessanti brand giapponesi impegnati nella ricerca fashion. A sfilare in passerella, giovedì 14 giugno, sarà BED j.w. FORD, label fondata da Shinpei Yamagishi diventata celebre per il suo innovativo concept di abbigliamento, tra sartoriale, design e layering.

Il lancio della menswear capsule di COS

In occasione di Pitti Uomo 94, mercoledì 13 giugno, il fashion brand basato a Londra COS presenta “Soma”, una capsule di capi menswear essential basata su comfort ed elevato design. Per il lancio della collezione, un evento speciale animerà un luogo suggestivo della città e vedrà la partecipazione del coreografo britannico Wayne McGregor.

FEDERICO CURRADI, un'installazione-evento nel cuore della sua Firenze

Federico Curradi torna a Firenze per presentare, nel pomeriggio di giovedì 14 giugno, in anteprima e con un’installazione-evento nel giardino di un palazzo nobiliare, la menswear collection SS19 del brand che porta il suo nome.

Bonaveri, un fan di Pucci: l’evento di Emilio Pucci e Bonaveri

Emilio Pucci e Bonaveri si incontrano per mettere in scena le loro capacità creative, di stile e savoir-faire. Un percorso di suggestioni tra forma e colore: uno sguardo sul passato, presente e futuro delle due Maison.

MINI FASHION FIELD NOTES CAPSULE COLLECTION

Passione, innovazione, ricerca creativa. Un sodalizio creativo, quello tra Pitti Immagine e MINI,

che dura dal 2015 e che anche in questa edizione dà vita ad un incredibile progetto. La Mini

Fashion Field Notes Capsule Collection, collaborazione speciale tra MINI e The Woolmark

Company, vede protagonisti quattro designer emergenti internazionali, Liam Hodges (Regno

Unito), STAFFONLY (Cina), PH5 (Stati Uniti) e Rike Feurstein (Germania) che hanno tradotto le loro storie di viaggio in prodotti di moda contemporanei fatti di lana. Appuntamento mercoledì 13 giugno alle ore 14.30 presso lo spazio MINI nel Piazzale delle Ghiaia per il cocktail di apertura e la presentazione della collezione.

Il tema guida dei saloni estivi:

P.O.P. PITTI OPTICAL POWER, una festa visuale e virtuale

Righe che si movimentano, ondeggiano e si ritrovano. P.O.P Pitti Optical Power sarà una festa visuale e virtuale che stimola nuovi orizzonti della percezione e della prospettiva delle cose. Come fanno, di stagione in stagione e in maniera sempre diversa, i saloni di Pitti Immagine. Nessuna austerità in bianco e nero, ma un caleidoscopio di pattern full color per rendere giocose e ipnotiche le strutture dell’abitare e del saper vivere, all’interno della Fortezza da Basso. In più, la P.O.P. Arena, un nuovo bar/area relax declinato in optical technicolor renderà la Pitti experience ancora più fruibile per espositori e visitatori.

Il tutto in un set design concepito e curato dal life-styler Sergio Colantuoni.

E ancora, in collaborazione con SPINE- The evolution of riding bike, sarà a disposizione di un pubblico selezionato di buyer e giornalisti una special edition di e-bike “Firenze P.O.P.”, declinate con le grafiche di P.O.P. PITTI OPTICAL POWER.

Mescola sapientemente regia e motion graphics al ritmo di Elettropop, il nuovo digital art project legato alla campagna pubblicitaria dei saloni. Concept creativo e produzione: Lateral Creative Hub. Motion Graphics: Ditroit. Regia: Diego Diaz. Musica: Alessandro Branca per Human Touch Music.

Gli HIGHLIGHTS di Pitti Uomo 94:

lanci, progetti speciali e rientri

_ il progetto Ermenegildo Zegna - Beachwear va in scena all’interno di uno spazio indipendente - il Cortile del Teatrino - e con una modalità sperimentale di presentazione;

_ alla Polveriera, SEASE, il marchio di Giacomo e Franco Loro Piana, introduce un concept di abbigliamento maschile dedicato alle passioni dell’uomo contemporaneo: per ognuna ˗ Urban, Sailing e Skiing - un kit essenziale. SEASE interpreta la modernità con eleganza e performance nel rispetto dell’ambiente;

_ Paul&Shark presenta Nick Wooster X Paul&Shark, la nuova collaborazione con Nick Wooster, una capsule collection che racconta il brand italiano visto e interpretato dell'eclettico designer americano;

_ il debutto della nuova linea di Iceberg, ICE PLAY, legata al mondo della street couture, si racconta all’interno di uno spazio indipendente;

_ Rossignol presenta una collezione ispirata al tema della mobilità, declinata in due linee: Urban Mobility, disegnata da Damir Doma e ispirata al mondo delle e-mountain bikes e Mountain Mobility dedicata all’outdoor in chiave sport chic;

_ Basicnet presenta i brand della sua scuderia - K-way, Sebago e Superga - all’interno di uno spazio unico al Padiglione delle Ghiaia; Kappa, area monumentale/corridoio dell'arco;

_La Martina sceglie Pitti Uomo e una cornice esclusiva all'interno del Padiglione delle Ghiaia per presentare il suo nuovo corso. Un'evoluzione stilistica, espressione del vivere moderno e della nuova cultura urbana, che coinvolge sempre più il mondo dei Millennials;

_Band of Outsiders, il 13 giugno, metterà in scena la sua prima presentazione in Fortezza attraverso uno show che vedrà protagonista la quarta collezione realizzata da Angelo van Mol e da Daniel Hettmann’s – rispettivamente Design Director e Brand Director del brand – e ispirata ad una gita scolastica in Italia;

_ in occasione dell’80° anniversario di Candiani Denim, nasce una speciale co-lab tra il marchio losangelino Atelier& Repairs e la nota azienda tessile; la capsule Atelier & Repairs X Candiani Denim, lanciata a livello globale a Pitti Uomo, sarà una serie di capi che utilizzano il tessuto Re-Gen Candiani, un denim 100% sostenibile;

_ T-Michael - designer e artista conosciuto per la qualità bespoke e l’innovazione nelle sue creazioni - presenta “5 Curators/ one space” un progetto di visual storytelling, dove cinque fashion insider - Gerold Brenner, Gianni Fontana, Harris Elliott, Noriaki Moriguchi e T-Michael - liberano la loro passione creativa per il menswear classico raccontando l’abilità stilistica di una serie di brand/designer. I brand: 419 Collective, Garnison, Norwegian Rain, Riedizione, T-Michael, Uru Tokyo, Y.& Sons;

_ Philippe Model Paris sceglie Pitti Uomo 94 per presentare a livello internazionale il nuovo progetto running del brand attraverso un’installazione esclusiva in Fortezza. Un progetto innovativo tra creatività, heritage parigino ed eccellenza del saper fare italiano;

_ l’universo grintoso di Norton Clothing, con la sua passione biker, si insedia nello spazio al Magazzino 02;

_ al Piazzale Arena Strozzi, un lucente airstream ospita Third Hand, il nuovo progetto green firmato Super Duper Hats: durante i quattro giorni della manifestazione, mani esperte daranno nuova vita a cappelli super used o di famiglia, importanti per il loro valore affettivo;

_ Il Bisonte racconta il suo nuovo corso all’interno di un’installazione site-specific nel giardino di Villa Vittoria firmata dall’eclettico Felice Limosani.

Le novità alla Fortezza da Basso:

Pitti Uomo 94 lancia I GO OUT, il nuovo progetto sull’outdoor style, alla Sala Della Ronda

Nasce I GO OUT, il nuovo progetto che a Pitti Uomo 94 interpreta in modo inedito l’outdoor style. La passione per gli spazi aperti e gli sport legati alla natura incontra il design e la ricerca stilistica più avanzata, tra aspirazione al well-being e un nuovo equilibrio tra uomo e natura. Alla Sala della Ronda, collezioni esteticamente impeccabili da tutto il mondo: coniugando stile e performance, funzionalità e ambizione progettuale, prodotti che uniscono qualità, durevolezza e design. Il tutto in un layout a cura di Andrea Caputo Studio.

E ancora, all’ingresso della Sala della Ronda, la speciale area lounge che introdurrà al mondo di I GO OUT vedrà protagonista la linea di tessuti altamente performanti REDA ACTIVE.

Tra i brand: And Wander, Arc'teryx Veilance, Barena + La Sportiva, Christopher Ræburn, Danner, Diemme, Fase Factory, Filson, Goldwin Inc., Griffin, Hoka, Maranè, Mountain Research, Roa, Sease, South2 West8, Teva, Topo Design, Woolrich Outdoor.

SCANDINAVIAN MANIFESTO: protagonisti i talenti dalla Scandinavia

Pitti Immagine in collaborazione con Revolver Copenhagen, presenta Scandinavian Manifesto: una selezione unica di 17 collezioni firmate da fashion designer emergenti e nomi più consolidati provenienti da Danimarca, Svezia e Norvegia. All’Arena Strozzi, un focus sui talenti del menswear dal Nord Europa immerso in un allestimento ad hoc, ma anche un progetto tra moda arte e design declinato con il gusto e le atmosfere nordiche. I nomi: Blanche, Filippa K, Forét, Hope, Johannes Adele, mfpen, Mucker, Newline Halo, Norse Projects, Organic Basics, Packmack, Rue De Tokyo, Schnayderman's, Tonsure, Uniforms For The Dedicated, Velour, Whyred.



LUXURY UNDERGROUND MEETS ATHLEISURE: il nuovo volto di UNCONVENTIONAL

Agli Archivi, UNCONVENTIONAL racconta gli stili luxury underground attraverso collezioni esclusive e di carattere per un guardaroba iper contemporaneo, agender. Tra i nomi: Ake Ake, Artselab, Backlash, BB Triangular by Bruno Bordese, Del Carlo, Domrebel Montreal, Gaukk, Gen-Y, Goti, Guerrilla Group, Hannes Roether, Ienki Ienki, Indice Studio, Limitato, MCQ, Measponte, Move Officine del Cappello, Nomad Goba, Nomen Nescio, Nostrasantissima, OMC, Oneculture, Poliquant, Sadak, South Lane Stockholm, Susudio, The Last Conspiracy. Il tutto in un layout firmato da Storage Associati.

Unconventional sarà contenitore anche per il progetto speciale ATHLOVERS, lanciato per esprimere la nascita di collezioni athletic-minded. Non solo active, non semplicemente lifestyle, ma la più sofisticata selezione di brand per interpretare la nuova dimensione del vivere moderno attraverso un concept raffinato di athleisure. I nomi: Aeance, BrandBlack, Dyne, Gr1ps, P.E. Nation e Reda Rewoolution.

E ad ATHLOVERS ci sarà anche NaturalBOOM, il primo Mental Drink al mondo: adatta a tutti, completamente naturale, NaturalBOOM fa bene alla mente.

MAKE, THE NEW MAKERS svela la sua anima più sofisticata alla Sala del Rondino

Si intensifica l’esclusività di MAKE, la sezione che valorizza una nuova generazione di artigiani da tutto il mondo. In scena per la prima volta alla Sala del Rondino vestita per l’occasione di un nuovo concept prezioso, una selezione unica di new makers presenta collezioni e oggetti speciali, di fattura raffinata ma allure contemporanea. All’interno, uno speciale Cabinet of Curiosities curato dal designer Angelo Figus ricreerà atmosfere da galleria artistica. Layout a cura di Alessandro Moradei. I nomi: Aïzea, Ammoment, Bourrienne Paris X, Casablanca 1942, Chapal, Comme Les Loups, Guanabana Handmade, Hiromi Asai, Hutmacher Zapf, Le Feuillet, Nosakhari, Progetto Fede, Simpson-London, Stefano Cau, Studebaker Metals, Tibi Tie, Twisk.

PITTI UOMO EDITORIALS: very special objects

Nascono gli Editorials di Pitti Uomo: al Piano Attico, due spazi-installazione di proposte dedicate agli stili di vita dell’uomo contemporaneo. Oggetti futili, utili, divertenti, curiosi, una ricerca editoriale dedicata a concept store, siti web, vetrine per esplorare ogni volta mondi diversi e dalla creatività sorprendente. Temi di questa edizione sono PET PEOPLE e PAPER PEOPLE, il tutto con un set design a cura di Sergio Colantuoni e il lifestyle editing di Maria Giulia Pieroni

Gli altri mondi di Pitti Uomo 94



La sezione PITTI UOMO 94: The Contemporary Classic

Cuore della sezione Pitti Uomo 94, il Padiglione Centrale mette in scena le evoluzioni del menswear e le sue sinergie con il design. Dai brand che rileggono in chiave contemporanea la ricerca sartoriale o che interpretano il guardaroba maschile di alta gamma, e collezioni in aperto dialogo con gli altri mondi di Pitti Uomo 94. Tra i brand protagonisti: Add, Alessandro Gherardi, Altea, B.D Baggies, Bagutta, Barker Black, Boglioli, Brooksfield, Brunello Cucinelli, Casa Fagliano, Ciclotte, Circolo 1901, Danolis, Doriani Cashmere, Doucal’s, Essentiel Antwerp, Fabi, Falke, Felisi, Finamore 1925 Napoli, Fratelli Rossetti, Gimo’s Italiana, Hand Picked, Herno, L.B.M 1911, Lardini, Lords & Fools, Ludwig Reiter, Manuel Ritz, Maurizio Miri, New England, Nick Wooster X Paul&Shark, Nobis, Paoloni, Pineider 1774, Pringle of Scotland, PT Pantaloni Torino, Re-Hash, Richard J. Brown, Roda, Roy Roger’s, Sand Menswear, Sartorio, Serge Blanco, Seventy Uomo, Stefano Ricci, Tagliatore, Tatras, Top Gun, Wool & Co., Yuichi Hanada.

E accanto alle aziende presenti al Padiglione Centrale, l’universo contemporary classic si sviluppa anche attraverso una serie di brand che scelgono spazi indipendenti all’interno della Fortezza. Tra i nomi: Bally, CC Collection Corneliani, Corneliani, Ermenegildo Zegna - Underwear & Homewear, Il Bisonte, MCM Worldwide, ZZegna.

I POP UP STORES, connubio di lifestyle e trasversalità

I POP UP STORES presentano una proposta trasversale riservata ai prodotti lifestyle del guardaroba maschile: eyewear, calzature, borse e accessori da viaggio, ma anche oggetti design. Una selezione rinnovata sempre seguendo le regole più attuali del gioco espositivo.

Tra i nomi: Alice Made This, Edhèn Milano, Ettinger, F Clio, Fanga, HNDSM, Inverni, Lundi, Maison F- Paris, Maison Marcy, Mariella Martinato, Oscar Graves, Paolo Scafora Napoli, Riz, Spektre Sunglasses, The Bespoke Dudes Eyewear, The Silk Shirt Company, Tyler & Tyler, Ulturale.

HI BEAUTY, fragranze esclusive e prodotti beauty

HI BEAUTY è un’estensione di Pitti Fragranze, il salone di Pitti Immagine dedicato al mondo della profumeria artistica internazionale. Al piano inferiore del Padiglione Centrale, una scelta esclusiva di marchi internazionali con le loro fragranze per la persona e per l’ambiente, i prodotti body care, la ricerca sulle specialità cosmetiche. I marchi: D.R. Harris & Co. Ltd., Farmacia SS. Annunziata dal 1561, Maison Bereto – Fragranza in Arte, Morph Parfum, Officina delle Essenze, Soul Couture Parfum, Uermi.

FUTURO MASCHILE: Concept Lab on Contemporary Menswear

Laboratorio del menswear contemporary-classic più evoluto, Futuro Maschile è da sempre una delle sezioni più visitate di Pitti Uomo. Accanto alla storica location della Sala della Nazioni nel tempo si è aggiunta l’Arena Strozzi, con uno spazio dedicato a collezioni ultra-selezionate dall’anima sportswear di ricerca: una proposta sofisticata e aperta al nuovo. Tra i nomi:

Ahirain, Band Of Outsiders, Camoshita United Arrows, Cohérence, Del Toro, Descente Allterrain, Doppiaa, Fortela, Holubar, Linda Farrow, Luca Larenza, Milano 140, Myths, Orlebar Brown, Pantofola D'oro 1886, PB 0110, Pierre Louis Mascia, Ring Jacket, Roberto Collina, Ron Dorff, Sunspel , Teatora, Ten C, Troubadour Goods.



TOUCH! The Most Eclectic Wardrobe

Approccio sperimentale e internazionale per Touch!, situato al Padiglione Medici, all'ingresso della fiera, in continuità con sezioni come L'Altro Uomo e Unconventional. Una tappa ideale per il progetto dedicato al mondo degli stili più visionari e cutting-edge. Tra i nomi: 1x1 Studio, 1ST Pat-Rn, Atelier & Repairs X Candiani Denim, Am Eyewear, Barena, BePositive, Béton Ciré, Buttero, Captain Santors, Dell'Est, Castaner, Danilo Paura, Danton, De Bonne Facture, Duke + Dexter, Eat Dust, Fiorentini+Baker, German Trainer, Grenson, Hansen, Harris Wharf London, Ioweyou, Jimi Roos, Knitbrary, Levit02, Nanamica, Nine:inthe:morning, SE’ by Icho Nobutsugu, Seil Marschall, Snow Peak, SuperDuper Hats, Timex Archive, Timo Trunks , We11 Done, Yuketen.

Terza puntata di una lunga serie di collaborazioni, grazie all’accordo stretto da Pitti Immagine con Tokyo Fashion Award, sono visibili in uno spazio dedicato all’interno di Touch!, le collezioni di 6 brand emergenti dal Giappone selezionati da una giuria prestigiosa. I nomi: Body Song, Children of the Discordance, Digawel, F/CE, Kuon, Soe.

L’ALTRO UOMO: Avantgarde View

Anima immutata per L’Altro Uomo, la sezione che definisce le più avanzate avanguardie stilistiche. All’interno di un layout firmato da Andrea Caputo Studio, in scena una serie di collezioni di abbigliamento e accessori che riflettono una creatività capace di anticipare i trend. Tra i nomi: Beyond, Cellardoor, D.A.T.E., G.R.P., Gitman Bros. Est 1978, Grunge John Orchestra. Explosion, Haikure, Haver Sack, Hi-Tec, King Baby, Le Mont Saint Michel, Levi's Vintage, Lightning Bolt, Loreak, Mandkhai, Mantidy, Master Of Arts, Mulo, Oas, Portuguese Flannel, Retromarine New York, The Cooper Collection By Lee Cooper, True Tribe, Ts (S), Vintage&Republic, White Sand, YMC, Yoon.

I PLAY: The New Sportswear

DNA internazionale per I PLAY, il progetto al Padiglione Cavaniglia nato per esprimere il mood che ha spostato in avanti i confini della definizione di sportswear. In primo piano, uno stile crossover che lega in modo creativo i modi del vivere urbano all’abbigliamento tecnico degli sport autentici. I nomi: 66°North, Asfvlt, Beams, Clae, Diadora, Eastpak, Element, Ennerre, Herschel Supply Co., Hymn, Karhu, Lavenham, Les (Art)ists, Lyle & Scott, Makia, Moon Boot, Novesta, Outhere, Peak Performance, Pony, Rains, Rivieras, Sun68, Teva Original, Tretorn, Veja Fair Trade.

URBAN PANORAMA: The Voice of The Street

Urban Panorama dà voce alla grinta della metropoli, al suo stile. Il denim vive con le sue infinite interpretazioni. Un territorio aperto a chi ha sete di libertà, tra ispirazione biker e influenze etniche. Parola d’ordine, sovrapporre e mixare forme, materiali e stili. Tra i nomi:

Anerkjendt, Eleven Paris, Elvine, Fila, George Gina & Lucy, Hype, Ice Play, Kangol, Neuw, Norton Clothing, Philippe Model, Rucoline, Vagabond Shoemakers, Wolm.

MY FACTORY: Young, Smart, Connected

Al Lyceum si presentano le culture giovanili 2.0. Le nuove espressioni della cultura metropolitana, nei loro link tra tecnologie, musica, arte e design, hanno trovato in My Factory un territorio fertile per valorizzare i più vivaci laboratori creativi del segmento urban e sportswear. Tra i marchi: +351, 19lxxix, Arrels Barcelona, Boardies©, Brava Fabrics, Defend Paris, Espadrij l'originale, Hummel, Krakatau, La Siesta Shoes, Mfn, N15 Bag, Nalho, Quatre Cent Quinze, Slydes, Sort Of Looser, Waiting For The Sun, Walkers Appeal.

e-PITTI.com: online dal 15 giugno una selezione esclusiva di 200 stand!

Tra le novità, la pubblicazione di una selezione esclusiva di 200 stand, online già a partire dal giorno di chiusura della fiera fisica; il completamento di Pitti Uomo 94 in digitale avverrà il 25 giugno, con 920 marchi e oltre 6.000 prodotti accessibili ai soli buyer certificati per 9 settimane. Oltre agli stand, contenuti editoriali aggiornati, tendenze e mood board a supporto della navigazione per aree tematiche. Il binomio e-PITTI.com-innovazione si conferma con READY-to-ORDER - la app B2B per raccogliere ordini su iPad - e con e-P Summit 2018 - l’appuntamento annuale dedicato al fashion-tech - l’occasione per fare il punto sull’avanzamento del sistema moda in ambito digitale e tecnologico.

Tra gli eventi in città:

Il fashion show di Polimoda: Separate Collection

Il 12 giugno alle 22, alla Manifattura Tabacchi – futura sede Polimoda, appuntamento con i talenti emergenti della moda per il Polimoda Fashion Show 2018: Separate Collection. Le venti migliori collezioni realizzate dai diplomandi in Fashion Design sfilano di fronte ad un pubblico di fashion insider e a una giuria internazionale.

In occasione di Pitti Uomo 94, ICON presenta l'evento ICONIC CLUB

Iconic Club è l’associazione di tutela e promozione di prodotti iconici promossa dalla rivista ICON - organizza incontri sull’heritage, sull’industria culturale, l’evoluzione tecnologica e le interazioni tra marchi che hanno fatto la storia del costume. La sera del 12 giugno lo spazio delle Pagliere delle Ex Scuderie Reali ospita il live-set di Nicky Siano, pioniere della dance music e primo dj resident dello Studio 54 di NYC.



L’evento per il 50° anniversario de L'Uomo Vogue

Il 12 giugno viene celebrato con un party, a Firenze alle Serre Torrigiani, il ritorno in edicola de L’Uomo Vogue. In occasione del 50° anniversario della storica testata di Condé Nast, l’Uomo si presenta completamente rinnovato nella formula editoriale e per la prima volta in lingua inglese, rimarcando così il suo ruolo di ambasciatore nel mondo dello stile maschile italiano. Una curiosità: per il primo numero, le cinque storie di moda sono affidate ad altrettante fotografe donna – un inedito punto di vista femminile sullo stile maschile contemporaneo.

Istituto Marangoni: due eventi in occasione di Pitti Uomo 94

Istituto Marangoni è protagonista a Firenze con due appuntamenti dedicati alla moda maschile: lunedì 11 giugno, i migliori studenti delle scuole di Milano, Londra e Parigi ed Armando Costa, vincitore della prima edizione di I’M Alumni Collections (R)evolution, sfilano con le loro collezioni menswear; giovedì 14 giugno, la scuola ospita una talk sui temi più attuali legati al mondo della moda, con Sara Sozzani Maino ed Ermanno Scervino.

Siviglia lancia il progetto Siviglia Icons

Siviglia sceglie Firenze, capitale mondiale del menswear, a fare da cornice al lancio del progetto “Siviglia Icons”. La sera del 13 giugno, a Palazzo Ricasoli, una special event installation esibisce come opere d’arte tre capi cult del guardaroba maschile: il 5 tasche, il luxury denim e il pantalone chino sartoriale.

RITMOEMOTIVO, il nuovo libro di Stefano Chiassai

Fashion designer e creative director, Stefano Chiassai è un instancabile collezionista di abiti e materiali legati alla moda, con un archivio di oltre 15.000 pezzi. Mercoledì 13 giugno alla Fortezza da Basso, presenta il libro “RITMOEMOTIVO, EVERYTHING CHANGES a modern man’s wardrobe”, legato alla creazione di una serie di outfit atemporali sperimentando e contaminando epoche, volumi, e materiali.

E ancora, un fitto calendario di eventi coinvolge Firenze e i suoi luoghi più esclusivi, come l’inaugurazione della boutique di Giorgio Armani in via de’ Tornabuoni, e il cocktail firmato Ermanno Scervino per celebrare l’apertura della nuova boutique in Via Strozzi.

Pitti Immagine ringrazia Kappa, Parafina, Pepe Jeans London, Superga e White Sand per aver contribuito a vestire i Pitti Boys & Girls.

