PopolArte, a Fibbiana si chiude con i Caos Quotidiani di Luca Taddeini

Gran finale di PopolArte con la mostra di Luca Taddeini. Mercoledì 13 giugno, aperitivo con l'artista alla Casa del Popolo di Fibbiana.

Dopo sei mesi di attività culturale, la Casa del Popolo si appresta a terminare un periodo denso di appuntamenti con l'ultimo evento, l'inaugurazione della mostra Caos Quotidiani di Luca Taddeini.

Le opere di Taddeini non sono fotografie, come tutte le mostre che fino ad oggi sono state esposte alla Casa del Popolo: i lavori di questo artista sono collage, pezzi di immagini che ne restituiscono altre, suggestioni suggerite a chi guarda, con l'intento di far nascere una riflessione. Taddeini è stato voluto alla CdP per il finale delle attività come sguardo e possibilità aperti alla prossima stagione culturale.

L'aperitivo si svolgerà dalle 19 alla CdP, grazie allo staff della Cooperativa Pegaso che ha inoltre fortemente voluto gli appuntamenti culturali di questi mesi, non facendo mai mancare a artisti e organizzatori il supporto sia tecnico che morale.

