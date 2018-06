Porti chiusi, la condanna di LeU Fucecchio

Liberi e Uguali, comitato di Fucecchio, condanna in modo inappellabile la decisione governativa di chiudere i porti italiani alla nave Aquarius che ha salvato più di 600 migranti spersi in mezzo al Mediterraneo.

Il Ministro degli Interni, Matteo Salvini, con l'assenso degli alleati pentastellati e grazie al silenzio colpevole del Capo del Governo, ha commesso un reato umanitario, ha violato le convenzioni europee in tema di accoglienza, ha scelto la strada peggiore per richiamare gli Stati partner ad una maggiore collaborazione con il nostro Paese.

Nessuna umana disponibilità verso donne incinte e minori non accompagnati, verso esseri umani che fuggono dall' inferno libico e hanno urgenza di approdare in un luogo sicuro.

Niente può giustificare una simile scelta, verso cui crediamo che il Ministro degli interni si sia orientato solo per tranquillizzare il suo elettorato, troppo spesso segnato da forti sentimenti xenofobi e discriminatori.

Ringraziamo il Governo spagnolo che ha offerto ospitalità alla nave dei migranti, autorizzando l'approdo nel porto di Valencia.

Lo ringraziamo per la sensibilità e per il senso di responsabilità mostrato verso esseri umani in pericolo di vita.

Siamo di fronte a una lezione di umanità di cui l'attuale Governo italiano dovrebbe fare tesoro.

Non ci aspettiamo tanto dai Ministri leghisti, ma vogliamo sperare che i loro alleati governativi sappiano cogliere l'occasione per ritrovare un'autonomia di giudizio che al momento sembra seriamente compromessa.

Fonte: LeU Fucecchio

