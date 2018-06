Quartiere 3. Al via stasera la rassegna 'Incontri d'estate'

Parte questa sera, martedì 12 giugno, nel piazzale del Centro Incontri in via di Ripoli 225 la prima rassegna estiva “Incontri d'estate”, una serie di eventi che spaziano dalle commedie in vernacolo ai concerti live passando per un burraco sotto le stelle o una cena con delitto, il tutto accompagnato da serate gastronomiche.

Nella serata inaugurale interverranno la presidente della commissione cultura e sport Maria Federica Giuliani, il presidente del Quartiere 3 Alfredo Esposito e il presidente del Centro Incontri Roberto Becci il quale qualche mese fa ha sposato con entusiasmo la proposta della compagnia teatrale “SecondaVolta” che, con questa iniziativa, offre la possibilità ai residenti del quartiere un'alternativa nel periodo estivo. (s.spa.)

Programma di Incontri d'estate. Dal 12 giugno al 12 luglio.

Martedì 12 Giugno – Inaugurazione.

Presentazione della manifestazione.

Serata cabaret

“Pillole di Varietà” con la “Compagnia Teatrale Secondavolta”.

Interverranno la presidente della Commissione cultura e sport Maria Federica Giuliani, il presidente del quartiere 3 Alfredo Esposito e il presidente del Centro Incontri Roberto Becci.

Mercoledì 13 giugno – Musica live.

“banda a vapore” in concerto. Musica italiana dal dopoguerra ad oggi in chiave swing jazz.

Giovedì 14 Giugno – Rassegna teatrale.

Commedia brillante in vernacolo fiorentino -

“Le forche caudine”. Compagnia teatrale “Il palco”.

Martedì 19 Giugno – Musica live.

“may be band”in Concerto, musica americana e inglese dagli anni 70 ad oggi.

Mercoledì 20 giugno – Toscana al cinema.

Caruso Pascoski di padre polacco, di e con Francesco Nuti. Con Larissa Burt e Ricky Tognazzi.

Giovedì 21 Giugno – Rassegna teatrale.

Commedia brillante in vernacolo fiorentino “La speranza l’è l’ultima a morire”.

Compagnia Teatrale I Guelfi e Ghibellini.

Martedì 26 Giugno – Burraco sotto le stelle.

Torneo organizzato dall’associazione La Pinella.

Mercoledì 27 giugno – Musica live.

“Colpo grosso in concerto”. Grandi classici della musica rivisitati in chiave rock punk.

Giovedì 28 Giugno – Toscana al cinema.

“Ovosodo”. Di Paolo Virzì, con Nicoletta Braschi, Edoardo Gabriellini, Claudia Pandolfi e Marco Cocci.

Martedì 3 Luglio – Musica live.

“Bad bang” in concerto. Musica anni 60/70 rivisitati in chiave moderna.

Mercoledì 4 Luglio – Toscana al cinema.

“Non ci resta che piangere”. Di e con Roberto Benigni e Massimo Troisi.

Giovedì 5 Luglio –Rassegna Teatrale.

Commedia brillante in vernacolo fiorentino “Inferno Purgatorio e paradiso”

Compagnia Teatrale I Sonnacchioni.

Martedì 10 Luglio – Burraco sotto le stelle.

Torneo organizzato dall’associazione La Pinella.

Mercoledì 11 Luglio – Cena con delitto.

“Assassinio sulla Giglio bianco”

Cena con spettacolo a cura della Compagnia Teatrale I Gatti Lunatici.

Giovedì 12 Luglio – Gran finale.

“Valerio e i belli dentro”

Serata di cabaret con Valerio Ranfagni, Nicoletta Mazzoni, Marco Consorti, Laura Berlincioni e Giancarlo Palmas.

