Una serata in onore del dottor Ugo Bianchi: Montopoli ringrazia lo storico medico del paese

Cerimonia di premiazione per Ugo Bianchi il medico che sempre è stato a servizio della cittadina di Montopoli. il Dottore per antonomasia, il medico di tutti; ha svolto la sua attivita' per più di 50 anni, coltivando contemporaneamente molti interessi, dalla pittura alla cultura locale, mantenendo vivo e costante l'amore per le cose belle. È stato e lo sarà di "Montopoli per sempre" per le doti di profonda umanità , grande competenza professionale, dedizione al Paese in cui è nato e vissuto. Il premio sarà conferito dall’ Associazione Culturale "Arco di Castruccio" sabato 16 giugno presso il Giardino del Museo Civico Palazzo Guicciardini. La cerimonia inizierà alle 18,30 dopo la Santa Messa, il programma prevede l’introduzione fatta da Marzio Gabbanini, Coordinatore Associazione Culturale “Arco di Castruccio” e poi Antonio Guicciardini Salini che presenterà il premiato, presente in sala per i saluti e per i festeggiamenti.

Fonte: Associazione 'Arco di Castruccio'

