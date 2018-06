Tragedia di via Canova, le reazioni: "Sostegno concreto alla famiglia di Duccio Dini"

La tragica morte di Duccio Dini ha scatenato una serie di reazioni da parte del mondo politico. Il 29enne è stato travolto e ucciso a Firenze in via Canova da un'auto impegnata in un inseguimento, una spedizione punitiva nata nel campo Rom del vicino Poderaccio. Ieri, lunedì 11 giugno, Dini è venuto a mancare dopo 24 ore nell'ospedale di Careggi e in tanti hanno partecipato al corteo alla periferia di Firenze. Di oggi sono le parole shock di Enrico Rossi e di altri esponenti politici, che vi riportiamo di seguito.

Montemagni e Alberti (Lega): "Campi Rom, Rossi finalmente si è reso conto"

“Apprendiamo con piacere - affermano Elisa Montemagni e Jacopo Alberti, Consiglieri regionali della Lega - che il Presidente Rossi si sia, finalmente, reso conto che i campi rom debbano essere smantellati, ma osteggiamo, viceversa, la sua idea che a questi ultimi debbano essere riservate delle abitazioni, magari scavalcando i tanti toscani che aspettano, tuttora, di poter accedere ad una casa popolare. Insomma Rossi non dimentica una certa vicinanza a questa etnia con cui, tempo fa, si era anche fatto fotografare per testimoniare anche visivamente la sua familiarità con tali persone.”

“Come abbiamo più volte sottolineato - precisano Montemagni ed Alberti - la differenza sostanziale fra la Sinistra e la Lega, risiede nel fatto che i primi si scervellano quotidianamente per sostenere immigrati o affini, mentre noi siamo impegnati costantemente per cercare di risolvere i tanti problemi che assillano la nostra gente.”

“In merito, poi - concludono Elisa Montemagni e Jacopo Alberti - al tragico fatto capitato domenica scorsa a Firenze, come Lega stiamo redigendo un’apposita mozione, ovviamente aperta alla sottoscrizione anche di altri Gruppi politici, in cui chiederemo che, nell’ambito dell’approvazione di una Legge regionale che dia organicità ai contributi di solidarietà elargiti dalla Regione, sia riconosciuto un sostegno concreto alla famiglia di Duccio Dini.”

Il senatore Totaro (FdI): "Silenzio assordante di Nardella"

“I ROM arrestati per la tragica uccisione di Duccio Dini – dichiara il Sen. Totaro - vivevano da un anno in alloggi popolari assegnati dal Comune di Firenze. I cittadini residenti nella zona, avevano subito, nell’ultimo anno, minacce, aggressioni, feste notturne e schiamazzi e avevano presentato, più di una volta, denunce alle Forze dell’Ordine.

Questi rom che avevano ‘trasformato’ la loro residenza in una succursale del campo nomadi del Poderaccio, erano ben conosciuti alle forze dell’ordine perché pregiudicati ma, il Comune di Firenze, non era mai intervenuto per porre fine a questa situazione e revocare l’assegnazione dei loro alloggi.

Il giovane Duccio Dini, mentre si recava al lavoro come ogni giorno, è stato travolto da auto guidate da questi soggetti (impegnati tra loro in una feroce resa di conti).

Purtroppo questa morte è una triste conseguenza di anni in cui le istituzioni, tra cui il Comune di Firenze, hanno tollerato il non rispetto delle regole e addirittura, come in questo caso, la violenza, verso i cittadini del quartiere dove abitavano. Se l’Amministrazione Comunale e le Istituzioni fossero intervenute subito si sarebbe potuto evitare questo tragico evento.

Ci si domanda come mai – conclude il Sen. Totaro - il Comune di Firenze, con il Sindaco Nardella, che ultimamente elargisce ‘enunciazioni di principio’ sui diritti primari dei cittadini di Firenze, abbia consentito l’assegnazione e la non revoca delle case popolari a questi soggetti a fronte di tantissime coppie di cittadini di Firenze che rimangono costantemente esclusi dall’assegnazione delle case popolari”.

Il Sen. Achille Totaro ha presentato un’interrogazione al Ministro degli Interni chiedendo di affrontare la situazione dell’ordine pubblico a Firenze anche alla luce di questo gravissimo episodio di violenza con provvedimenti per tutelare i cittadini che sono costretti a convivere con criminali pregiudicati e violenti".

Angelo Bassi (Capogruppo PD) e Massimiliano Piccioli (Segretario PD Firenze): “Aderiamo convinti al Consiglio di Quartiere”

“La manifestazione indetta per oggi da Fratelli d’Italia è stata annunciata ieri subito dopo il fatto, sfruttando l’onda emotiva con intenti demagogici. Ora – spiegano il capogruppo del Partito Democratico Angelo Bassi ed il segretario PD Firenze Massimiliano Piccioli – è evidente che si tratta di un’iniziativa di parte spacciata per manifestazione civica.

Noi aderiamo al Consiglio di Quartiere aperto che si terrà alle 17.30 a Villa Vogel, sede del Quartiere 4, dove tutti i cittadini di Firenze sono invitati per stringersi intorno alla famiglia di Duccio e per manifestare – concludono Bassi e Piccioli – contro ogni forma di violenza e di criminalità”.

